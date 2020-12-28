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MEB son dakika: AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? 2020-2021 açık lise 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Online...
AÖL sınavları ne zaman? MEB tarafından Türkiye programına kayıtlı öğrenciler için son dakika açıklaması geldi. 26-27 Aralık'ta ysadece yurtdışı programına kayıtlı öğrenciler için online sınav gerçekleştirilmişti. Bu gelişmelerin ardından 2020-2021 1. dönem AÖL sınav tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? 2020-2021 açık lise 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak? AÖL sınavı online mı olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 28.12.2020 16:19 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 16:29
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