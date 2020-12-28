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Haberler Galeri MEB son dakika: AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? 2020-2021 açık lise 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Online...

MEB son dakika: AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? 2020-2021 açık lise 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Online...

AÖL sınavları ne zaman? MEB tarafından Türkiye programına kayıtlı öğrenciler için son dakika açıklaması geldi. 26-27 Aralık'ta ysadece yurtdışı programına kayıtlı öğrenciler için online sınav gerçekleştirilmişti. Bu gelişmelerin ardından 2020-2021 1. dönem AÖL sınav tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? 2020-2021 açık lise 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak? AÖL sınavı online mı olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 16:19 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 16:29
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MEB son dakika: AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? 2020-2021 açık lise 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Online...

AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler heyecan içinde sınav tarihini bekliyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020-2021 1. dönem sınavları ertelenmişti. Şimdi ise sınavın hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Peki, AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? 2020-2021 açık lise 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak? AÖL sınavı online mı olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika: AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? 2020-2021 açık lise 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Online...

2020 AÖL SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

MEB'den yapılan açıklamada, "Türkiye programına kayıtlı öğrencilerimiz için çalışmalarımız devam etmektedir. Sınav tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır." denildi. Yeni sınav tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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MEB son dakika: AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? 2020-2021 açık lise 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Online...

AÖL SINAVI ONLINE MI OLACAK?

Yeni sınav tarihleri belli olduğunda duyuru ile birlikte sınavın detayları da açıklanacak. Salgın sürecinde sınavın online yapılması bekleniyor. Ancak konu hakkında henüz resmi açıklama bulunmuyor.

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MEB son dakika: AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? 2020-2021 açık lise 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Online...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

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MEB son dakika: AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? 2020-2021 açık lise 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Online...

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.