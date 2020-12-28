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28 Aralık Kabine toplantısı son dakika: Kafeler açılacak mı? Kıraathane, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak?
Son dakika... Kafeler açılacak mı? 2020 yılının son kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki toplantının ardından hangi kararların alınacağı açıklanacak. Kısıtlamaların esnetilip esnetilmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlar, toplantının bitiş saatini beklemeye başladılar. Peki, kafeler açılacak mı? Kıraathane, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 28.12.2020 14:03 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 14:11
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