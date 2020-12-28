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28 Aralık Kabine toplantısı son dakika: Kafeler açılacak mı? Kıraathane, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak?

Son dakika... Kafeler açılacak mı? 2020 yılının son kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki toplantının ardından hangi kararların alınacağı açıklanacak. Kısıtlamaların esnetilip esnetilmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlar, toplantının bitiş saatini beklemeye başladılar. Peki, kafeler açılacak mı? Kıraathane, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 14:03 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 14:11
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28 Aralık Kabine toplantısı son dakika: Kafeler açılacak mı? Kıraathane, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak?

Son dakika... Kafeler ne zaman açılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yılın son kabine toplantısı bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantısının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadelede son durum olacak. En çok merak edilenlerden biri de, kafe, kıraathane ve lokantaların ne zaman açılacağı oldu. Peki, kafeler açılacak mı? Kıraathane, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

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28 Aralık Kabine toplantısı son dakika: Kafeler açılacak mı? Kıraathane, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak?

KAFE, LOKANTA, KIRAATHANE NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs vaka sayısında düşüş devam ediyor. Alınan tedbirler vakaların düşmesinde önemli rol oynadı. Şimdi ise yasakların esnetilip esnetilmeyeceği merak ediliyor. Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Bu kapsamda kafe, restoran, lokanta ve kıraathanelerin ne zaman açılacağı konusunda detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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28 Aralık Kabine toplantısı son dakika: Kafeler açılacak mı? Kıraathane, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak?

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Güncel verilere göre, son 24 saatte 172 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

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28 Aralık Kabine toplantısı son dakika: Kafeler açılacak mı? Kıraathane, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak?

Son 24 saatte 21 bin 196 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 15 bin 230'a yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 777 bin 926'ya ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 147 bin 578, vefat sayısı 19 bin 878, ağır hasta sayısı 4 bin 309 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

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28 Aralık Kabine toplantısı son dakika: Kafeler açılacak mı? Kıraathane, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak?

BAKAN KOCA: "VAKA VE HASTA SAYIMIZ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 2 bin 806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak."