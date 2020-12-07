ANA SAYFA
Uzman erbaş alımı: 2020'de uzman erbaş alımı olacak, var mı? MSB'den açıklama geldi...
Son dakika... 2020'de uzman erbaş alımı olacak, var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adaylar yeni yıla kısa süre kala alım olup olmayacağını merak ediyordu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından beklenen açıklama geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri her yıl uzman erbaş kadrosuna yeni personel almak için açıklamalar yapıyor. Uzman erbaş alımı için gelen açıklama sonrasında tarih ve başvuru şartları araştırılmaya başlandı. İşte, 2020'de uzman erbaş alımı olacak, var mı? MSB'den açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 07.12.2020 15:41 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 15:47
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16