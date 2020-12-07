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Haberler Galeri Uzman erbaş alımı: 2020'de uzman erbaş alımı olacak, var mı? MSB'den açıklama geldi...

Uzman erbaş alımı: 2020'de uzman erbaş alımı olacak, var mı? MSB'den açıklama geldi...

Son dakika... 2020'de uzman erbaş alımı olacak, var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adaylar yeni yıla kısa süre kala alım olup olmayacağını merak ediyordu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından beklenen açıklama geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri her yıl uzman erbaş kadrosuna yeni personel almak için açıklamalar yapıyor. Uzman erbaş alımı için gelen açıklama sonrasında tarih ve başvuru şartları araştırılmaya başlandı. İşte, 2020'de uzman erbaş alımı olacak, var mı? MSB'den açıklama geldi...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 15:41 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 15:47
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Uzman erbaş alımı: 2020'de uzman erbaş alımı olacak, var mı? MSB'den açıklama geldi...

Son dakika... 2020'de uzman erbaş alımı olacak, var mı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri her yıl personel alımı yapmak için duyurular yayınlıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından beklenen açıklama geldi. Uzman çavuş ve erbaş olmak için binlerce aday duyuruları yakından takip ediyor. Adaylar başvuru tarihi ve şartları hakkında sorgulamalarını sürdürüyor. İşte, 2020'de uzman erbaş alımı olacak, var mı? MSB'den açıklama geldi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uzman erbaş alımı: 2020'de uzman erbaş alımı olacak, var mı? MSB'den açıklama geldi...

UZMAN ERBAŞ ALIMI 2020 NE ZAMAN?

Uzman Çavuş alımı 2020 ne zaman yapılacağı tartışmaları devam ederken açıklamalar gelmeye devam ediyor. En son uzman erbaş alımı 2020 hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. TSK'nın açıklamasında, uzman erbaş alımı olmayacağını belirterek, sözleşmeli er ve erbaş alımı yapılacağını şu şekilde duyurdu;

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Uzman erbaş alımı: 2020'de uzman erbaş alımı olacak, var mı? MSB'den açıklama geldi...

"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır."

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Uzman erbaş alımı: 2020'de uzman erbaş alımı olacak, var mı? MSB'den açıklama geldi...

SÜLEYMAN SOYLU'NUN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Uzman erbaş alımı: 2020'de uzman erbaş alımı olacak, var mı? MSB'den açıklama geldi...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

Jandarma uzman erbaş alımlarına katılmak isteyenlerin, jandarma uzman erbaş alım şartlarını sağlaması gereklidir. Jandarma uzman erbaş başvuru şartları;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.

Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak)