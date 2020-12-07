Uzman erbaş alımı: 2020'de uzman erbaş alımı olacak, var mı? MSB'den açıklama geldi...

Son dakika... 2020'de uzman erbaş alımı olacak, var mı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri her yıl personel alımı yapmak için duyurular yayınlıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından beklenen açıklama geldi. Uzman çavuş ve erbaş olmak için binlerce aday duyuruları yakından takip ediyor. Adaylar başvuru tarihi ve şartları hakkında sorgulamalarını sürdürüyor. İşte, 2020'de uzman erbaş alımı olacak, var mı? MSB'den açıklama geldi...