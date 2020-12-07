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ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 ATA AÖF online sınava giriş nasıl yapılır?
ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 ATA AÖF vize sınavının tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilen vize sınavının sonuçları heyecanla beklenmeye başladı. Sınava katılan öğrenciler şimdiden sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladılar. Peki, ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 ATA AÖF online sınava giriş nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 07.12.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 14:18
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