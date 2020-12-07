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ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 ATA AÖF online sınava giriş nasıl yapılır?

ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 ATA AÖF vize sınavının tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilen vize sınavının sonuçları heyecanla beklenmeye başladı. Sınava katılan öğrenciler şimdiden sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladılar. Peki, ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 ATA AÖF online sınava giriş nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 14:18
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ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 ATA AÖF online sınava giriş nasıl yapılır?

ATA AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavı 30 Kasım'da başladı. Eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler online olarak vize sınavlarına katılıyor. Sınavın tamamlanmasına kısa bir süre kala en çok merak edilenlerden biri de sınav sonuçları oldu. Peki, ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 ATA AÖF online sınava giriş nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 ATA AÖF online sınava giriş nasıl yapılır?

ATA AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN BİTİYOR?

30 Kasım'da başlayan ATA AÖF güz dönemi vize sınavı 11 Aralık 2020 tarihinde sona erecek. Sınavlar, koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştiriliyor.

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ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 ATA AÖF online sınava giriş nasıl yapılır?

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Ancak bir önceki sınav sonuçlarına göre, 2020-2021 ATA AÖF vize sınavı sonuçlarının, sınavın tamamlanmasının ardından 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 ATA AÖF online sınava giriş nasıl yapılır?

ATA AÖF ONLİNE SINAVA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ sayfası üzerinden erişim sağlanabilecek. Öğrencilerin bu tarihler aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programına AT AÖF'ün web sayfasında ulaşılabiliyor.

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ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 ATA AÖF online sınava giriş nasıl yapılır?

Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. Sınav ekranında önceki sorulara ve boş bıraktığınız sorulara tekrar geri gitmek engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da "boş bırak" seçeneğini işaretledikten sonra "Sonraki" butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.