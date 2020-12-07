KPSS şartı ve mülakat yok! İŞKUR ile 826 işçi alımı yapılacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kadro ve şartlar...

Son dakika... İŞKUR ile KPSS şartsız mülakatsız 826 işçi alımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan işçi alımı açıklamasının ardından başvuruların hangi tarihte başlayaacağı merak ediliyor. Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapmak üzere gerçekleştirilecek işçi alımının hangi kadroya yapılacağı belli oldu. Peki, İŞKUR ile 826 işçi alımı başvuru ne zaman? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 16:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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