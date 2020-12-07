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KPSS şartı ve mülakat yok! İŞKUR ile 826 işçi alımı yapılacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kadro ve şartlar...

Son dakika... İŞKUR ile KPSS şartsız mülakatsız 826 işçi alımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan işçi alımı açıklamasının ardından başvuruların hangi tarihte başlayaacağı merak ediliyor. Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapmak üzere gerçekleştirilecek işçi alımının hangi kadroya yapılacağı belli oldu. Peki, İŞKUR ile 826 işçi alımı başvuru ne zaman? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 16:23
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KPSS şartı ve mülakat yok! İŞKUR ile 826 işçi alımı yapılacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kadro ve şartlar...

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bakanlık bünyesine 826 işçi alımı gerçekleştirileceğini açıklamıştı. İşçi alımları noter kurasıyla gerçekleştirilecek, personel alımında mülakat yapılmayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılacak işçi alımına ilişkin son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İŞKUR ile 826 işçi alımı başvuru ne zaman? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS şartı ve mülakat yok! İŞKUR ile 826 işçi alımı yapılacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kadro ve şartlar...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, başvuruların ne zaman alınacağı henüz belli olmadı. Başvurular İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak olan adaylar, İŞKUR'un "https://esube.iskur.gov.tr/" sayfası üzerinden başvurularını yapabilecekler. Resmi olarak başvuru tarihi açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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KPSS şartı ve mülakat yok! İŞKUR ile 826 işçi alımı yapılacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kadro ve şartlar...

ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapmak üzere yeni kadrolu tarım işçisi alımı yapılacağını duyurdu.

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KPSS şartı ve mülakat yok! İŞKUR ile 826 işçi alımı yapılacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kadro ve şartlar...

ADAYLAR KURAYLA BELİRLENECEK

Pakdemirli, "Alımı yapılacak 826 işçi, İŞKUR üzerinden gerekli şartları taşıyanlar arasından kurayla belirlenecek. Dolayısıyla alımda mülakat olmayacak." ifadesini kullandı.

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KPSS şartı ve mülakat yok! İŞKUR ile 826 işçi alımı yapılacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kadro ve şartlar...

11 BİN 717 PERSONEL İSTİHDAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 2019-2020 döneminde Bakanlık taşra birimleri ve bağlı kuruluşlarda toplam 11 bin 717 personel istihdamı gerçekleştirdiklerini belirtti.