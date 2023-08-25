Üzeyir Garih cinayetinin aralanamayan perde arkası: 22 yıl önce işlenen cinayetin arkasında FETÖ mü var? “Azmettiricisi Amerika'daki Ermeni diasporası, taşeronu da FETÖ!”

22 yıl önce mezarlıkta Yener Yermez tarafından 11 bıçak darbesiyle öldürüldüğü iddia edilen Alarko Holding Kurucu Eş Başkanı Dr. Üzeyir Garih cinayetinin sır perdesi aralanamadı. O dönem asker olan ve Garih'i kendisine para vermediği için öldürdüğünü iddia eden Yermez yaklaşık bir yıl gibi kısa zamanda tamamlanan bir yargılama sonucu 8 Kasım 2002 günü müebbet hapse mahkûm edildi. Cezası Yargıtay tarafından da onanan Yermez, halen cezaevinde bulunuyor. Dosyada aydınlanmamış birçok soru işareti bulunuyor. Perde arkasında Amerikan Ermeni Lobisi ve FETÖ'nün olduğu öne sürülüyor. Davaya FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün bakması, iddiaları güçlendiriyor.

Giriş Tarihi: 25.08.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 10:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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