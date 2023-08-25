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Haberler Galeri Üzeyir Garih cinayetinin aralanamayan perde arkası: 22 yıl önce işlenen cinayetin arkasında FETÖ mü var? “Azmettiricisi Amerika'daki Ermeni diasporası, taşeronu da FETÖ!”

Üzeyir Garih cinayetinin aralanamayan perde arkası: 22 yıl önce işlenen cinayetin arkasında FETÖ mü var? “Azmettiricisi Amerika'daki Ermeni diasporası, taşeronu da FETÖ!”

22 yıl önce mezarlıkta Yener Yermez tarafından 11 bıçak darbesiyle öldürüldüğü iddia edilen Alarko Holding Kurucu Eş Başkanı Dr. Üzeyir Garih cinayetinin sır perdesi aralanamadı. O dönem asker olan ve Garih'i kendisine para vermediği için öldürdüğünü iddia eden Yermez yaklaşık bir yıl gibi kısa zamanda tamamlanan bir yargılama sonucu 8 Kasım 2002 günü müebbet hapse mahkûm edildi. Cezası Yargıtay tarafından da onanan Yermez, halen cezaevinde bulunuyor. Dosyada aydınlanmamış birçok soru işareti bulunuyor. Perde arkasında Amerikan Ermeni Lobisi ve FETÖ'nün olduğu öne sürülüyor. Davaya FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün bakması, iddiaları güçlendiriyor.

Giriş Tarihi: 25.08.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 10:41
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Üzeyir Garih cinayetinin aralanamayan perde arkası: 22 yıl önce işlenen cinayetin arkasında FETÖ mü var? “Azmettiricisi Amerika’daki Ermeni diasporası, taşeronu da FETÖ!”

Türkiye'nin en önemli iş adımlarından olan Üzeyir Garih cinayetinin üzerinden tam 22 yıl geçti. Sır perdesi hala aralanamadı ve cinayete ilişkin dosya hemen kapatıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üzeyir Garih cinayetinin aralanamayan perde arkası: 22 yıl önce işlenen cinayetin arkasında FETÖ mü var? “Azmettiricisi Amerika’daki Ermeni diasporası, taşeronu da FETÖ!”

Cinayet günü Garih, Alarko Holding'de Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Nikolay Vassilev'le görüştü. Şoförü ve koruması izinli olduğu o gün saat 14.00'te Eyüp Sultan Mezarlığı'na gitti.

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Üzeyir Garih cinayetinin aralanamayan perde arkası: 22 yıl önce işlenen cinayetin arkasında FETÖ mü var? “Azmettiricisi Amerika’daki Ermeni diasporası, taşeronu da FETÖ!”

Mezarlıkta asker kaçağı Yener Yermez tarafından öldürüldü. Yermez'e verilen müebbet ağır hapis cezası, Yargıtay tarafından 18 yıl önce onandı.

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Üzeyir Garih cinayetinin aralanamayan perde arkası: 22 yıl önce işlenen cinayetin arkasında FETÖ mü var? “Azmettiricisi Amerika’daki Ermeni diasporası, taşeronu da FETÖ!”

Ancak davaya bakan FETÖ mensubu Zekeriya Öz, detayların araştırılmasına imkan vermeden dosyayı kapattı. Cinayetin üzerinden 20 yıl geçtiği için de sır perdesinin çözüme kavuşması da zaman aşımına uğradı.

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Üzeyir Garih cinayetinin aralanamayan perde arkası: 22 yıl önce işlenen cinayetin arkasında FETÖ mü var? “Azmettiricisi Amerika’daki Ermeni diasporası, taşeronu da FETÖ!”

"FETÖCÜ SAVCILAR HASIRALTI ETTİ"