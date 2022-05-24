24 Mayıs 2022, Salı
BİLSEM 2022 takvimi: Bireysel değerlendirme ne zaman? BİLSEM bieysel değerlendirme sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman yapılacak? Yetenek alanlarına göre değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sıra bireysel değerlendirme aşamasına geçti. BİLSEM'lerde eğitim görmek isteyen öğrenciler ve velileri, heyecan içinde bireysel sınav tarihini bekliyor. Peki, bireysel değerlendirme ne zaman? BİLSEM bieysel değerlendirme sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte BİLSEM 2022 takvimi...
Giriş Tarihi: 24.05.2022 17:09
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