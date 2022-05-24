BİLSEM 2022 takvimi: Bireysel değerlendirme ne zaman? BİLSEM bieysel değerlendirme sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından BİLSEM'lere öğrenci alımı yapabilmek için 2022 sınav takvimi belirlendi. İlk olarak yetenek alanlarına göre değerlendirme sınavı yapıldı. Bu aşamayı başarılı tamamlayan öğrenciler, bireysel değerlendirme sınavına katılacak. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman? BİLSEM bieysel değerlendirme sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...