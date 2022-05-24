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Haberler Galeri BİLSEM 2022 takvimi: Bireysel değerlendirme ne zaman? BİLSEM bieysel değerlendirme sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

BİLSEM 2022 takvimi: Bireysel değerlendirme ne zaman? BİLSEM bieysel değerlendirme sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman yapılacak? Yetenek alanlarına göre değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sıra bireysel değerlendirme aşamasına geçti. BİLSEM'lerde eğitim görmek isteyen öğrenciler ve velileri, heyecan içinde bireysel sınav tarihini bekliyor. Peki, bireysel değerlendirme ne zaman? BİLSEM bieysel değerlendirme sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte BİLSEM 2022 takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2022 17:09
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BİLSEM 2022 takvimi: Bireysel değerlendirme ne zaman? BİLSEM bieysel değerlendirme sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından BİLSEM'lere öğrenci alımı yapabilmek için 2022 sınav takvimi belirlendi. İlk olarak yetenek alanlarına göre değerlendirme sınavı yapıldı. Bu aşamayı başarılı tamamlayan öğrenciler, bireysel değerlendirme sınavına katılacak. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman? BİLSEM bieysel değerlendirme sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİLSEM 2022 takvimi: Bireysel değerlendirme ne zaman? BİLSEM bieysel değerlendirme sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEBBİS/BİLSEM Modülü /Bireysel Değerlendirme İşlemleri ekranı üzerinden verilen randevu bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlüklerince 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/ İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/ Sınav İşlemleri Modülünde yazdırılarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecek.

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BİLSEM 2022 takvimi: Bireysel değerlendirme ne zaman? BİLSEM bieysel değerlendirme sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme uygulamaları 13 Haziran 2022 - 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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BİLSEM 2022 takvimi: Bireysel değerlendirme ne zaman? BİLSEM bieysel değerlendirme sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecek. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.

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BİLSEM 2022 takvimi: Bireysel değerlendirme ne zaman? BİLSEM bieysel değerlendirme sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2022 BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bireysel değerlendirme sonucuna göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 29 Ağustos - 09 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecekler.

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacaktır.