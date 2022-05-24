Lise ve ön lisans KPSS başvuruları başladı mı? 2022 ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuru ne zaman başlayacak?

Lise ve ön lisans KPSS başvuruları ne zaman? ÖSYM tarafından 24 Mayıs itibarıyla lisans KPSS başvuruları alınmaya başladı. Bu gelişmelerin ardından lise ve ön lisans başvuruları yapmak isteyen adaylar, söz konusu sınavlara başvuruların başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, lise ve ön lisans KPSS başvuruları başladı mı? 2022 ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuru ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...