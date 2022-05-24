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Haberler Galeri Lise ve ön lisans KPSS başvuruları başladı mı? 2022 ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuru ne zaman başlayacak?

Lise ve ön lisans KPSS başvuruları başladı mı? 2022 ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuru ne zaman başlayacak?

Lise ve ön lisans KPSS başvuruları ne zaman? ÖSYM tarafından 24 Mayıs itibarıyla lisans KPSS başvuruları alınmaya başladı. Bu gelişmelerin ardından lise ve ön lisans başvuruları yapmak isteyen adaylar, söz konusu sınavlara başvuruların başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, lise ve ön lisans KPSS başvuruları başladı mı? 2022 ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuru ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2022 10:45
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Lise ve ön lisans KPSS başvuruları başladı mı? 2022 ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuru ne zaman başlayacak?

Lise ve ön lisans KPSS başvuruları başladı mı? 2022 KPSS başvuru takvimi, kamuya personel olarak atanmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Lise mezunu ve ön lisans mezunu adayların başvuru yapacağı ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvurularının hangi tarihlerde alınacağı merak ediliyor. Peki, lise ve ön lisans KPSS başvuruları başladı mı? 2022 ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuru ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Lise ve ön lisans KPSS başvuruları başladı mı? 2022 ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuru ne zaman başlayacak?

LİSE VE ÖN LİSANS KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Lise ve ön lisans KPSS başvuruları henüz başlamadı. ÖSYM takvimine göre, ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuru takvimi şu şekilde:

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Lise ve ön lisans KPSS başvuruları başladı mı? 2022 ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuru ne zaman başlayacak?

2022-KPSS Ön Lisans

SINAV TARİHİ: 02 Ekim 2022

BAŞVURU TARİHİ: 03-15 Ağustos 2022

SONUÇ: 27 Ekim 2022

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Lise ve ön lisans KPSS başvuruları başladı mı? 2022 ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuru ne zaman başlayacak?

2022-KPSS Ortaöğretim

SINAV: 06 Kasım 2022

BAŞVURU: 01-13 Eylül 2022

SONUÇ: 01 Aralık 2022

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Lise ve ön lisans KPSS başvuruları başladı mı? 2022 ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvuru ne zaman başlayacak?

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

SINAV TARİHİ: 27 Kasım 2022

BAŞVURU TARİHİ: 07-17 Ekim 2022

SONUÇ: 16 Aralık 2022