Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı: Kurye torbacıları tek tek ifşa etti

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve aralarında ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, şarkıcı Sefo ve Melis Sezen gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu uyuşturucu operasyonunda soruşturmanın detayları gün yüzüne çıktı. Gözaltındaki şüphelilerin savcılık ifadelerine ulaşılırken, kuryenin torbacıları tek tek deşifre ettiği, müzik direktörü Aytaç Kart'ın ise etkin pişmanlık talebinde bulunduğu öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlenmiş, aralarında ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, şarkıcı Sefo, eski futbolcu Hasan Şaş ve oyuncu Melis Sezen'in de bulunduğu 24 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden, Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklanmış, Muhammet Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tanınmış oyuncular, futbolcular, menajerler ve iş insanlarının savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

ETKİN PİŞMANLIK İSTİYORUM

Soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen müzik direktörü Aytaç Kart, evinde yapılan aramada ele geçirilen esrar ve kokainin kendisine ait olduğunu kabul etti. Düzenli olarak uyuşturucu kullandığını belirten Kart, "Uyuşturucu madde kullanıyorum fakat hiçbir zaman uyuşturucu madde satmadım veya aracılık etmedim. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum" diyerek suçunu itiraf etti.

KURYE TORBACILARI İFŞA ETTİ

Sabah'ın haberine göre Bahçe Büfe'de kuryelik yapan Rıfat Atlı, uyuşturucu kullandığını itiraf ederek uyuşturucu satın aldığı kişilerin bilgilerini savcılık ve kollukla paylaştı. Atlı ifadesinde; Fatih bölgesinde uyuşturucu temin ettiği "Süleymaniye Sherk", "Küçük Pazar Shrek" ve "Çapo" lakaplı torbacıların iletişim numaralarını vererek 'Etkin Pişmanlık' hükümlerinden yararlanmayı talep etti.

KUYUMCUDAN İTİRAFLAR

Soruşturmada tutuklanan bir diğer isim olan kuyumcu Sayat Zurnacı, Kübra İmren Siyahdemir ile olan WhatsApp yazışmalarındaki "kavanoz" ve "poşet" konuşmalarının esrar ile ilgili olduğunu kabul ederek, satmak amacıyla değil, saklamak amacıyla olduğunu savundu.