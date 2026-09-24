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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı: Kurye torbacıları tek tek ifşa etti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve aralarında ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, şarkıcı Sefo ve Melis Sezen gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu uyuşturucu operasyonunda soruşturmanın detayları gün yüzüne çıktı. Gözaltındaki şüphelilerin savcılık ifadelerine ulaşılırken, kuryenin torbacıları tek tek deşifre ettiği, müzik direktörü Aytaç Kart'ın ise etkin pişmanlık talebinde bulunduğu öğrenildi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı: Kurye torbacıları tek tek ifşa etti 1

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlenmiş, aralarında ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, şarkıcı Sefo, eski futbolcu Hasan Şaş ve oyuncu Melis Sezen'in de bulunduğu 24 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden, Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklanmış, Muhammet Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tanınmış oyuncular, futbolcular, menajerler ve iş insanlarının savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı: Kurye torbacıları tek tek ifşa etti 2

ETKİN PİŞMANLIK İSTİYORUM
Soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen müzik direktörü Aytaç Kart, evinde yapılan aramada ele geçirilen esrar ve kokainin kendisine ait olduğunu kabul etti. Düzenli olarak uyuşturucu kullandığını belirten Kart, "Uyuşturucu madde kullanıyorum fakat hiçbir zaman uyuşturucu madde satmadım veya aracılık etmedim. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum" diyerek suçunu itiraf etti.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı: Kurye torbacıları tek tek ifşa etti 3

KURYE TORBACILARI İFŞA ETTİ
Sabah'ın haberine göre Bahçe Büfe'de kuryelik yapan Rıfat Atlı, uyuşturucu kullandığını itiraf ederek uyuşturucu satın aldığı kişilerin bilgilerini savcılık ve kollukla paylaştı. Atlı ifadesinde; Fatih bölgesinde uyuşturucu temin ettiği "Süleymaniye Sherk", "Küçük Pazar Shrek" ve "Çapo" lakaplı torbacıların iletişim numaralarını vererek 'Etkin Pişmanlık' hükümlerinden yararlanmayı talep etti.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı: Kurye torbacıları tek tek ifşa etti 4

KUYUMCUDAN İTİRAFLAR
Soruşturmada tutuklanan bir diğer isim olan kuyumcu Sayat Zurnacı, Kübra İmren Siyahdemir ile olan WhatsApp yazışmalarındaki "kavanoz" ve "poşet" konuşmalarının esrar ile ilgili olduğunu kabul ederek, satmak amacıyla değil, saklamak amacıyla olduğunu savundu.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı: Kurye torbacıları tek tek ifşa etti 5

Zurnacı ifadesinde, eğlence mekanları ve düğünlerde uyuşturucu kullandığına şahit olduğu bazı isimleri ve oyuncuları da söyledi. Etkin pişmanlık sorusuna ise "Faydalanmak isterim ancak şu an size verebileceğim herhangi bir isim aklıma gelmiyor... Soruşturmaya destek olmak amacıyla samimi beyanlarda bulunarak tanık olduğum her şeyi anlattım" yanıtını verdi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı: Kurye torbacıları tek tek ifşa etti 6

"BİR KEZ FESTİVALDE KULLANDIM"
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın asistanı Muhammed Kahyaoğlu, katıldığı bir festivalde bir kereliğine esrar kullandığını beyan etti. Kahyaoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan isimler arasında yer aldı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı: Kurye torbacıları tek tek ifşa etti 7

İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN BEYANLARI
Dosyada adı geçen ve ifadelerine başvurulan oyuncu ve sanatçılar, haklarındaki iddiaları reddederek uyuşturucu kullanmadıklarını beyan etti.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı: Kurye torbacıları tek tek ifşa etti 8

Aras Bulut İynemli, ihbarın asılsız olduğunu, uyuşturucu maddelerle hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı: Kurye torbacıları tek tek ifşa etti 9

Şarkıcı Sefo, kariyerine darbe vurulmak istendiğini ve daha önceki testinin de temiz çıktığını söyledi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı: Kurye torbacıları tek tek ifşa etti 10

Melis Sezen, her türlü kan ve kıl örneğini vermeye hazır olduğunu bildirerek hakkındaki iddiaları yalanladı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı: Kurye torbacıları tek tek ifşa etti 11

Eski futbolcu Hasan Şaş da suçlamalardan kurtulmak isteyen kişilerin kendisi gibi tanınmış isimleri hedef gösterdiğini savundu.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı: Kurye torbacıları tek tek ifşa etti 12

Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten, Anıl Durmuş, Yeşim Yeşilçimen ve Eyüp Can Pırlanta, suçlamaları reddeden diğer isimler oldu.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı: Kurye torbacıları tek tek ifşa etti 13

Melisa Şenolsun, uyuşturucu ortamlarında bulunmadığını dile getirdi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı: Kurye torbacıları tek tek ifşa etti 14
Aras Bulut İynemlinin ifadesi ahaber.com.trde ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN İFADESİ AHABER.COM.TR'DE
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