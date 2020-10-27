MEB takvimi: 2 Kasım'da hangi sınıflar açılacak? Ortaokul 5, 6,7 ve Lise 9, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

2 Kasım'da hangi sınıflar açılacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamıdna kademeli olarak uzaktan eğitime geçildi. Şu anda eğitimine online devam eden milyonlarca öğrenci kendi sınıflarının ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, 2 Kasım'da hangi sınıflar açılacak? Ortaokul 5, 6,7 ve Lise 9, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 27.10.2020 13:13 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 13:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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