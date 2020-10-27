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Haberler Galeri MEB takvimi: 2 Kasım'da hangi sınıflar açılacak? Ortaokul 5, 6,7 ve Lise 9, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

MEB takvimi: 2 Kasım'da hangi sınıflar açılacak? Ortaokul 5, 6,7 ve Lise 9, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

2 Kasım'da hangi sınıflar açılacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamıdna kademeli olarak uzaktan eğitime geçildi. Şu anda eğitimine online devam eden milyonlarca öğrenci kendi sınıflarının ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, 2 Kasım'da hangi sınıflar açılacak? Ortaokul 5, 6,7 ve Lise 9, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 27.10.2020 13:13 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 13:18
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MEB takvimi: 2 Kasım'da hangi sınıflar açılacak? Ortaokul 5, 6,7 ve Lise 9, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Ortaokul 5, 6,7 ve Lise 9, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin yüz yüze eğitim programı açıklandı. Kademeli olarak ilk etapta okul öncesi ve 1. sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başlanmıştı. Diğer sınıfların hangi tarihlerde okula başlayacağı belli oldu. Peki, 2 Kasım'da hangi sınıflar açılacak? Ortaokul 5, 6,7 ve Lise 9, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB takvimi: 2 Kasım'da hangi sınıflar açılacak? Ortaokul 5, 6,7 ve Lise 9, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

2 KASIM'DA HANGİ SINIFLAR AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusunda 2 Kasım Pazartesi itibarıyla ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağı üçüncü aşamanın detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçişler devam ediyor.

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MEB takvimi: 2 Kasım'da hangi sınıflar açılacak? Ortaokul 5, 6,7 ve Lise 9, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

HAFTADA 2 GÜN

Buna göre, resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.

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MEB takvimi: 2 Kasım'da hangi sınıflar açılacak? Ortaokul 5, 6,7 ve Lise 9, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

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MEB takvimi: 2 Kasım'da hangi sınıflar açılacak? Ortaokul 5, 6,7 ve Lise 9, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

YÜZ YÜZE İŞLENECEK DERSLER

Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

9. sınıf öğrencileri de haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerin tümünden sorumlu olduklarından okul yönetimince belirlenen derslerin yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.