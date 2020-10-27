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27 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 27 Ekim memur alımı ilanları: Kamuya 1256 memur alımı yapılacak! Başvuru şartları ve kadro dağılımı... 27 Ekim memur alımı ilanları: Kamuya 1256 memur alımı yapılacak! Başvuru şartları ve kadro dağılımı... Memur olabilmek için kamu ilanlarını yakından takip edenler için müjdeli haber geldi. Birçok kamu kurumuna binlerce memur alımı yapılacak. Memur alımına ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsin. 27 Ekim tarihli memur alımı ilanlarını yazımızda ele aldık. İşte 1256 memur alımına ilişkin tüm detaylar... Giriş Tarihi: 27.10.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 10:27
27 Ekim tarihli memır alımı ilanları yayımlandı. Üniversiteler ve birçok kamu kurumu tarafından yayımlanan ilanları yakından takip eden vatandaşlar, uygun kadrolara başvurularını gerçekleştiriyor. 27 Ekim tarihli yayımlanan ilanlara göre 1256 memur alımı gerçekleştirilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda en az lise mezunu şartı arandı. Peki, başvuru şartları nedir? Kimler başvuru yapabilir? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 27 EKİM 2020 MEMUR ALIMI İLANLARI
- Giresun Üniversitesi 15 Personel Alacak.
- Hakkari Üniversitesi 12 personel Alacak.
- Atatürk Üniersitesi 50 Akademik personel alımı.
- Adıyaman Üniversitesi 18 personel alımı.
- Kırıkkale Üniversitesi 61 Akademik Personel Alımı.
- Doğu Karadeniz Kalkınma AJansı 6 Sözleşmeli Personel Alımı.
- Kafkas Üniversitesi 92 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı.
- Gelir İdaresi Başkanlığı 1000 Memur Alımı ilanı,
- YÖK 2 Uzman Personel Alımı.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
27 Ekim 2020 tarihli kamu ilanlarına başvurular için bazı şartlar aranıyor. Genel olarak adaylardan 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak.
Öte yandan, KPSS puanı, yaş şartı, yabancı dil ve eğitim bilgileri sorgulanıyor. Yayımlanan ilanların şartlarına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Kamu Personel Alım İlanları" kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ internet adresinden ulaşabilirsiniz.
GENEL ŞARTLAR
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak şartları aranacak.