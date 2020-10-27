27 Ekim memur alımı ilanları: Kamuya 1256 memur alımı yapılacak! Başvuru şartları ve kadro dağılımı...

GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak şartları aranacak.