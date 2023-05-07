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CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde skandal! Protokollü rüşvetin ses kaydını doğruladı
CHP'li Kadıköy Belediyesi'ndeki protokollü rüşvet çarkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Rüşvetin ses kayıtlarına yansıdığı skandalın başrolündeki CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşinin akrabası Deniz Gündüz verdiği ifadede, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan için "500 bin lira almadan kimseye ruhsat vermiyor. CHP Kayhan'ı Kadıköy'deki kasası yaptı" ifadelerinin kendisine ait olduğunu itiraf etti.
Giriş Tarihi: 07.05.2023 10:44Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 12:27