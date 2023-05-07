07 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde skandal! Protokollü rüşvetin ses kaydını doğruladı

CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde skandal! Protokollü rüşvetin ses kaydını doğruladı

CHP'li Kadıköy Belediyesi'ndeki protokollü rüşvet çarkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Rüşvetin ses kayıtlarına yansıdığı skandalın başrolündeki CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşinin akrabası Deniz Gündüz verdiği ifadede, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan için "500 bin lira almadan kimseye ruhsat vermiyor. CHP Kayhan'ı Kadıköy'deki kasası yaptı" ifadelerinin kendisine ait olduğunu itiraf etti.

Giriş Tarihi: 07.05.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 12:27
  • 1
  • 6
CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde skandal! Protokollü rüşvetin ses kaydını doğruladı

CHP'li Kadıköy Belediyesi'ndeki protokollü rüşvet skandalıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Başrolünde cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Selvi Kılıçdaroğlu'nun akrabası Deniz Gündüz'ün olduğu rüşvet skandalında, dolandırmaya çalıştığı iş adamı Necati Yağcı'yla yaptığı görüşmeye ilişkin çıkan ses kayıtları ortaya çıkmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde skandal! Protokollü rüşvetin ses kaydını doğruladı

Ses kayıtlarında, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın 500 bin lira almadan kimseye ruhsat vermediği, CHP'nin Fahrettin Kayhan'ı Kadıköy'deki kasası yaptığına ilişkin ifadeler geçiyordu.

  • 3
  • 6
CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde skandal! Protokollü rüşvetin ses kaydını doğruladı

Soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınan Deniz Gündüz, ses kayıtlarındaki sesin kendisinin olduğunu doğruladı.

  • 4
  • 6
CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde skandal! Protokollü rüşvetin ses kaydını doğruladı

"SES KAYDINDAKİ KİŞİ BENİM"

"Ses kaydındaki kişi benim" diyen Gündüz verdiği ifadede, iş adamı Necati Yağcı'ya Kadıköy'deki Prof. Dr. Kriton Curi Park'ın içindeki kafenin kiralanması için, CHP'li Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın danışmanı olduğu iddia edilen İbrahim Diken tarafından 200 bin lira bedelli protokol imzalattırıldığını da itiraf etti.

  • 5
  • 6
CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde skandal! Protokollü rüşvetin ses kaydını doğruladı

Bu ücretin 'danışmanlık bedeli' olarak alınacağını da söyleyen Gündüz, 20 bin lira kaparoyu da İbrahim Diken'in aldığını öne sürdü.