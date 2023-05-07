CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde skandal! Protokollü rüşvetin ses kaydını doğruladı

"SES KAYDINDAKİ KİŞİ BENİM"

"Ses kaydındaki kişi benim" diyen Gündüz verdiği ifadede, iş adamı Necati Yağcı'ya Kadıköy'deki Prof. Dr. Kriton Curi Park'ın içindeki kafenin kiralanması için, CHP'li Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın danışmanı olduğu iddia edilen İbrahim Diken tarafından 200 bin lira bedelli protokol imzalattırıldığını da itiraf etti.