AK Parti'de dev hazırlık! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla "Büyük İstanbul Mitingi’

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 7 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi" için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Mitingin yapılacağı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın ise 5 katı büyüklüğüyle tarihe tanıklık edecek büyük kalabalığı ağırlamaya hazırlanıyor