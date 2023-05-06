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AK Parti'de dev hazırlık! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla "Büyük İstanbul Mitingi’

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 7 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi" için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Mitingin yapılacağı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın ise 5 katı büyüklüğüyle tarihe tanıklık edecek büyük kalabalığı ağırlamaya hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 06.05.2023 20:11 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 20:25
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AK Parti’de dev hazırlık! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Büyük İstanbul Mitingi’

AK Parti İstanbul Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı'nda 7 Mayıs günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi"nde, AK Parti'nin İstanbul seçmeni seçime 1 hafta kala "Türkiye Sana Emanet" diyerek buluşacak.

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AK Parti’de dev hazırlık! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Büyük İstanbul Mitingi’

Atatürk Havalimanı, Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın ise 5 katı büyüklüğüyle yüzyılın mitinginde tarihe tanıklık edecek büyük kalabalığı ağırlamaya hazırlanıyor.

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AK Parti’de dev hazırlık! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Büyük İstanbul Mitingi’

Hem Avrupa hem Türkiye tarihinde şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte yapılacak miting, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında, darbeye karşı verilen demokrasi mücadelesinin sembol mekanlarından olması nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

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AK Parti’de dev hazırlık! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Büyük İstanbul Mitingi’

BAŞKAN ERDOĞAN MİTİNGE 16.00'DA KATILACAK

7 Mayıs gerçekleştirilecek mitingde vatandaşların alana girişleri 11.00 itibarıyla başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinge saat 16.00 itibarıyla katılması bekleniyor.

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AK Parti’de dev hazırlık! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Büyük İstanbul Mitingi’

Vatandaşların 15 ayrı noktadan giriş yapılabileceği miting alanında, 12 bin 600 personelin görev alması beklenirken, 15 ayrı noktada otopark alanı yer alacak.