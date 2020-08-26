YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercihlerde kaç hak var? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran ayında gerçekleşen YKS sınavı TYT, AYT ve YDT olarak gerçekleşmişti. YKS tercih sonuçları 26 Ağustos tarihinde son dakika olarak açıklandı. Üniversite tercihlerinde hak kazanamayan adaylar, ek tercih tarihini merak ediyor. Peki, YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercihlerde kaç hak var? Merak edilen detaylar haberimizde...