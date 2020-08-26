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Haberler Galeri Üniversiteye yerleşemeyenler dikkat! YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercihlerde kaç hak var?

Üniversiteye yerleşemeyenler dikkat! YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercihlerde kaç hak var?

YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak? YKS tercih sonuçları 26 Ağustos'ta son dakika olarak açıklandı. İstediği üniversiteye yerleşemeyen ve açıkta kalan adaylar ise ek tercih tarihlerini araştırmaya başkadı. Üniversiteyi kazanan adayların işlemleri 31 Ağustos- 4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos- 2 Eylül 2020'de yapılacak. Peki, YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercihlerde kaç hak var? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 26.08.2020 18:30 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 18:38
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Üniversiteye yerleşemeyenler dikkat! YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercihlerde kaç hak var?

YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercihlerde kaç hak var? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran ayında gerçekleşen YKS sınavı TYT, AYT ve YDT olarak gerçekleşmişti. YKS tercih sonuçları 26 Ağustos tarihinde son dakika olarak açıklandı. Üniversite tercihlerinde hak kazanamayan adaylar, ek tercih tarihini merak ediyor. Peki, YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercihlerde kaç hak var? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üniversiteye yerleşemeyenler dikkat! YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercihlerde kaç hak var?

ÖSYM EK YERLEŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

Bugün gelen açıklama sonrası herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar aldıkları puanı baz alarak boş kalan kontenjanlar üzerinde şansını deneyecek. Bu kapsamda gözler YKS ek tercih tarihleri ve kılavuzu gibi konular için ÖSYM tarafından gelecek açıklamaya çevrildi.

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Üniversiteye yerleşemeyenler dikkat! YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercihlerde kaç hak var?

ÖSYM EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

YKS 2020 ek tercih kontenjanları açıklandı.

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Üniversiteye yerleşemeyenler dikkat! YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercihlerde kaç hak var?

Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos'ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL oldu. Adaylar ek yerleştirme ücretin, 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59'a kadar yatırabildiler.

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Üniversiteye yerleşemeyenler dikkat! YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercihlerde kaç hak var?

Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri ise geçersiz sayılıyor.

YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır.