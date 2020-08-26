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Üniversiteye yerleşemeyenler dikkat! YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercihlerde kaç hak var?
YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak? YKS tercih sonuçları 26 Ağustos'ta son dakika olarak açıklandı. İstediği üniversiteye yerleşemeyen ve açıkta kalan adaylar ise ek tercih tarihlerini araştırmaya başkadı. Üniversiteyi kazanan adayların işlemleri 31 Ağustos- 4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos- 2 Eylül 2020'de yapılacak. Peki, YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercihlerde kaç hak var? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 26.08.2020 18:30 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 18:38
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