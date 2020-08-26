YKS ek tercih ve yerleştirme ne zaman yapılacak? 2020 ÖSYM üniversite boş kontenjanları ile ek tercih tarihleri belli mi, ayın kaçında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dakika açıklaması ile YKS tercih sonuçları açıklandı. Ek tercih tarihleri milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Herhangi bir kuruma yerleşemeyen öğrenciler ek tercihlerde şansını yeniden deneyebilecek. Peki, YKS ek tercih ve yerleştirme ne zaman yapılacak? 2020 ÖSYM üniversite boş kontenjanları ile ek tercih tarihleri belli mi, ayın kaçında? Merak edilen detaylar haberimizde...