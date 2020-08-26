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Haberler Galeri 57 bin kontenjan boş kaldı! YKS ek tercih ve yerleştirme ne zaman yapılacak? 2020 ÖSYM üniversite boş kontenjanları ile ek tercih tarihleri belli mi, ayın kaçında?

57 bin kontenjan boş kaldı! YKS ek tercih ve yerleştirme ne zaman yapılacak? 2020 ÖSYM üniversite boş kontenjanları ile ek tercih tarihleri belli mi, ayın kaçında?

2020 ÖSYM üniversite boş kontenjanları ile ek tercih tarihleri belli mi, ayın kaçında? YKS sonuçlarının 26 Ağustos Çarşamba günü açıklanmasının ardından gözler ÖSYM YKS ek tercih tarihlerine çevrildi. Herhangi bir kuruma yerleşememiş adaylar, ek tercihlerde yeniden şansını deneyebilecek. ÖSYM Başkanı Halis Aygün son dakika açıklaması ile boş kontenjan sayılarını açıkladı. Peki, YKS ek tercih ve yerleştirme ne zaman yapılacak? 2020 ÖSYM üniversite boş kontenjanları ile ek tercih tarihleri belli mi, ayın kaçında? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 26.08.2020 19:42 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 19:47
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57 bin kontenjan boş kaldı! YKS ek tercih ve yerleştirme ne zaman yapılacak? 2020 ÖSYM üniversite boş kontenjanları ile ek tercih tarihleri belli mi, ayın kaçında?

YKS ek tercih ve yerleştirme ne zaman yapılacak? 2020 ÖSYM üniversite boş kontenjanları ile ek tercih tarihleri belli mi, ayın kaçında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dakika açıklaması ile YKS tercih sonuçları açıklandı. Ek tercih tarihleri milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Herhangi bir kuruma yerleşemeyen öğrenciler ek tercihlerde şansını yeniden deneyebilecek. Peki, YKS ek tercih ve yerleştirme ne zaman yapılacak? 2020 ÖSYM üniversite boş kontenjanları ile ek tercih tarihleri belli mi, ayın kaçında? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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57 bin kontenjan boş kaldı! YKS ek tercih ve yerleştirme ne zaman yapılacak? 2020 ÖSYM üniversite boş kontenjanları ile ek tercih tarihleri belli mi, ayın kaçında?

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

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57 bin kontenjan boş kaldı! YKS ek tercih ve yerleştirme ne zaman yapılacak? 2020 ÖSYM üniversite boş kontenjanları ile ek tercih tarihleri belli mi, ayın kaçında?

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS tercih sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilir. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizlere başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır.

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57 bin kontenjan boş kaldı! YKS ek tercih ve yerleştirme ne zaman yapılacak? 2020 ÖSYM üniversite boş kontenjanları ile ek tercih tarihleri belli mi, ayın kaçında?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda da YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.

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57 bin kontenjan boş kaldı! YKS ek tercih ve yerleştirme ne zaman yapılacak? 2020 ÖSYM üniversite boş kontenjanları ile ek tercih tarihleri belli mi, ayın kaçında?

Buna göre adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.