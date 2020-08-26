ANA SAYFA
57 bin kontenjan boş kaldı! YKS ek tercih ve yerleştirme ne zaman yapılacak? 2020 ÖSYM üniversite boş kontenjanları ile ek tercih tarihleri belli mi, ayın kaçında?
2020 ÖSYM üniversite boş kontenjanları ile ek tercih tarihleri belli mi, ayın kaçında? YKS sonuçlarının 26 Ağustos Çarşamba günü açıklanmasının ardından gözler ÖSYM YKS ek tercih tarihlerine çevrildi. Herhangi bir kuruma yerleşememiş adaylar, ek tercihlerde yeniden şansını deneyebilecek. ÖSYM Başkanı Halis Aygün son dakika açıklaması ile boş kontenjan sayılarını açıkladı. Peki, YKS ek tercih ve yerleştirme ne zaman yapılacak? 2020 ÖSYM üniversite boş kontenjanları ile ek tercih tarihleri belli mi, ayın kaçında? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 26.08.2020 19:42 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 19:47
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10