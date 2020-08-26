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2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere olacak? EGM 2020 bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartları neler?
2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere olacak? EGM tarafından uzun süredir beklenen bekçi alımı ilanı son dakika olarak yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 400 bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. En az lise mezunu olarak başvuru yapılabilecek bekçilik son zamanların en çok tercih edilen meslekleri arasında yer alıyor. Peki, 2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere olacak? EGM 2020 bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 26.08.2020 18:08 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 18:13
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