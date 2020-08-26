26 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere olacak? EGM 2020 bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartları neler?

2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere olacak? EGM 2020 bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartları neler?

2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere olacak? EGM tarafından uzun süredir beklenen bekçi alımı ilanı son dakika olarak yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 400 bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. En az lise mezunu olarak başvuru yapılabilecek bekçilik son zamanların en çok tercih edilen meslekleri arasında yer alıyor. Peki, 2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere olacak? EGM 2020 bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 26.08.2020 18:08 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 18:13
  • 1
  • 9
2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere olacak? EGM 2020 bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartları neler?

2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere olacak? EGM 2020 bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından yayınlanan son dakika ilanına göre 400 bekçi alımı yapılacak. Son dönemlerin en çok tercih edilen meslekleri arasında yer alan bekçilik için başvuru sürecinin ne zaman yapılacağı ise merak ediliyor. Peki, 2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere olacak? EGM 2020 bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere olacak? EGM 2020 bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartları neler?

2020 1. DÖNEM BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERE YAPILACAK?

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.

  • 3
  • 9
2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere olacak? EGM 2020 bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartları neler?

2020 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2020 bekçi alımı başvuru tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacak. Polis Akademisi tarafından detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 4
  • 9
2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere olacak? EGM 2020 bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartları neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 bekçi alımı için başvuru şartları da önümüzdeki günlerde açıklanacak. Bir önceki bekçi alımlarına göre başvuru şartlarının şu şekilde olması bekleniyor:

  • 5
  • 9
2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere olacak? EGM 2020 bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartları neler?

Bekçi olmak isteyenlerde,

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,
* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak,
* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
* Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak

koşulları aranıyor.