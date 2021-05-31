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Haberler Galeri Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021-2022 üniversitelerde akademik takvim ne zaman başlayacak?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021-2022 üniversitelerde akademik takvim ne zaman başlayacak?

Son dakika... Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? Koronavirüsle mücadele kapamında üniversitelerde uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Üniversitelerin yeni dönemde hangi tarihte başlayacağı konusunda araştırmalar sürüyordu. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan, üniversitelerin akademik takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021-2022 üniversitelerde akademik takvim ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 20:31 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 20:31
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Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021-2022 üniversitelerde akademik takvim ne zaman başlayacak?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? Koronavirüs salgınının ülkemizde görülmeye başladığı tarihten bu yana üniversitelerde uzaktan eğitime geçildi. Üniversitelerde yeni dönem eğitimlerin nasıl olacağı merakla beklenirken, gözler yeni dönemin başlangıç tarihine çevrildi. Başkan Erdoğan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021-2022 üniversitelerde akademik takvim ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021-2022 üniversitelerde akademik takvim ne zaman başlayacak?

2021-2022 ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TAKVİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başkan Erdoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır." ifadelerine yer veri.

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Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021-2022 üniversitelerde akademik takvim ne zaman başlayacak?

2021 YKS TYT AYT NE ZAMAN?

TYT, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

AYT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

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Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021-2022 üniversitelerde akademik takvim ne zaman başlayacak?

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Buna göre, 2021 YKS TYT AYT oturumlarına katılacak adayların sınav giriş yerlerinin, 14-25 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

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Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021-2022 üniversitelerde akademik takvim ne zaman başlayacak?

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir: