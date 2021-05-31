Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021-2022 üniversitelerde akademik takvim ne zaman başlayacak?

Son dakika... Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? Koronavirüsle mücadele kapamında üniversitelerde uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Üniversitelerin yeni dönemde hangi tarihte başlayacağı konusunda araştırmalar sürüyordu. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan, üniversitelerin akademik takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021-2022 üniversitelerde akademik takvim ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 20:31 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 20:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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