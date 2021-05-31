Kafeler, restoranlar, lokantalar açıldı mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler saat kaça kadar açık? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Kafe, restoran ve kahvehanelerin çalışma saatleri belli oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tüm detaylar belli olacak. İşte, kafeler, restoranlar, lokantalar açıldı mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler saat kaça kadar açık? Pazar günü kapalı mı?