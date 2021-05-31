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Haberler Galeri Kafeler, restoranlar, lokantalar açıldı mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler saat kaça kadar açık? Pazar günü kapalı mı?

Kafeler, restoranlar, lokantalar açıldı mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler saat kaça kadar açık? Pazar günü kapalı mı?

Kafeler, restoranlar, lokantalar açıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1 Haziran'da uygulanmaya başlayacak yeni kararların belli olacağı Kabine Toplantısı toplandı. Alınan kararları Başkan Erdoğan canlı yayında açıklayacak. Sokağa çıkma yasağı ve kapalı olan mekanlar için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Tam kapanma süreci sonrasında vaka sayılarında düşüş yaşanmıştı. İşte, Kafeler, restoranlar, lokantalar açıldı mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler saat kaça kadar açık? Pazar günü kapalı mı?

Giriş Tarihi: 31.05.2021 20:24
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Kafeler, restoranlar, lokantalar açıldı mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler saat kaça kadar açık? Pazar günü kapalı mı?

Kafeler, restoranlar, lokantalar açıldı mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler saat kaça kadar açık? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Kafe, restoran ve kahvehanelerin çalışma saatleri belli oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tüm detaylar belli olacak. İşte, kafeler, restoranlar, lokantalar açıldı mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler saat kaça kadar açık? Pazar günü kapalı mı?

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Kafeler, restoranlar, lokantalar açıldı mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler saat kaça kadar açık? Pazar günü kapalı mı?

KAFELER, RESTORANLAR, LOKANTALAR AÇILDI MI?

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerleri saat 07:00 - 21:00 arasında, masaya servis yapabilecek, saat 24:00'e kadar paket servis yapılabilecek.

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Kafeler, restoranlar, lokantalar açıldı mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler saat kaça kadar açık? Pazar günü kapalı mı?
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Kafeler, restoranlar, lokantalar açıldı mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler saat kaça kadar açık? Pazar günü kapalı mı?
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Kafeler, restoranlar, lokantalar açıldı mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler saat kaça kadar açık? Pazar günü kapalı mı?