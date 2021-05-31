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Kafeler, restoranlar, lokantalar açıldı mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler saat kaça kadar açık? Pazar günü kapalı mı?
Kafeler, restoranlar, lokantalar açıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1 Haziran'da uygulanmaya başlayacak yeni kararların belli olacağı Kabine Toplantısı toplandı. Alınan kararları Başkan Erdoğan canlı yayında açıklayacak. Sokağa çıkma yasağı ve kapalı olan mekanlar için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Tam kapanma süreci sonrasında vaka sayılarında düşüş yaşanmıştı. İşte, Kafeler, restoranlar, lokantalar açıldı mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler saat kaça kadar açık? Pazar günü kapalı mı?
Giriş Tarihi: 31.05.2021 20:24
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