Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman, hangi tarihte geçecek? YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! Lisans, yüksek, ön lisans son dakika

Üniversiteler yüz yüze eğitime geçti mi, ne zaman geçecek sorusunun cevabı yüz binlerce öğrenci tarafından sıklıkla araştırılıyor. Türkiye asrın felaketi ile sarsılırken 11 ilde yıkıcı etkiler yaşandı. Deprem sonrası üniversiteler uygulamalı eğitimler haricinde uzaktan eğitime geçildi. Peki üniversiteler hibrit eğitime ne zaman başlayacak? Üniversiteler yüz yüze açıldı mı?