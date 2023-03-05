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Haberler Galeri Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman, hangi tarihte geçecek? YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! Lisans, yüksek, ön lisans son dakika

Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman, hangi tarihte geçecek? YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! Lisans, yüksek, ön lisans son dakika

Üniversiteler yüz yüze eğitime geçti mi, ne zaman geçecek sorusunun cevabı yüz binlerce öğrenci tarafından sıklıkla araştırılıyor. Türkiye asrın felaketi ile sarsılırken 11 ilde yıkıcı etkiler yaşandı. Deprem sonrası üniversiteler uygulamalı eğitimler haricinde uzaktan eğitime geçildi. Peki üniversiteler hibrit eğitime ne zaman başlayacak? Üniversiteler yüz yüze açıldı mı?

Giriş Tarihi: 05.03.2023 13:52
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Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman, hangi tarihte geçecek? YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! Lisans, yüksek, ön lisans son dakika

Üniversite öğrencileri yüz yüze eğitime dair son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Önlisans, lisans, yüksek lisans öğrencileri hibrit sistemin detaylarını ve online eğitimle ilgili gelişmeleri öğrenmeye çalışıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde eğitime 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlanacağını duyurmuştu. İşte son dakika YÖK üniversite açıklamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman, hangi tarihte geçecek? YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! Lisans, yüksek, ön lisans son dakika

ÜNİVERSİTELER AÇILDI MI?

2022-2023 Bahar Yarıyılı, 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren ne zaman başlayacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları karar verecektir. Öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının duyurularını takip etmelidir.

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Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman, hangi tarihte geçecek? YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! Lisans, yüksek, ön lisans son dakika

YÜZ YÜZE EĞİTİME NE ZAMAN GEÇİLECEK?

Uzaktan öğretim kararı 2023 yılı Nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecektir. Şartlar elverişli hale gelirse Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim usulleri de değerlendirmeye alınabilecektir.

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Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman, hangi tarihte geçecek? YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! Lisans, yüksek, ön lisans son dakika

YÖK'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminin uzaktan eğitim ile tamamlanması kararı alındığı açıklandı.

YÖK'ün konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

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Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman, hangi tarihte geçecek? YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! Lisans, yüksek, ön lisans son dakika

"Kahramanmaraş merkezli Deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.