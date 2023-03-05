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Diri Fay Haritası MTA yenilendi 2023 | Kuvaterner Fayına dikkat! Aktif fay hattı hangi il ve ilçelerden geçiyor?

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından ülkemizde bulunan diri fay hatlarının haritası güncellendi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 2 büyük depremin ardından aktif fay haritası sıklıkla araştırılan konular arasına girdi. Diri fay haritası sayesinde aktif fay hatları ve potansiyel deprem olabilecek riskli bölgeler kolaylıkla görülebiliyor. İşte 2023 diri fay haritası...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2023 12:33
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Diri Fay Haritası MTA yenilendi 2023 | Kuvaterner Fayına dikkat! Aktif fay hattı hangi il ve ilçelerden geçiyor?

Türkiye aktif, diri fay haritası sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Deprem gündemdeki sıcaklığını korurken vatandaşlar bulundukları bölgelerin risk durumunu ve potansiyel deprem olabilecek bölgeleri öğrenmeye çalışıyor. Peki, hangi illerin altında diri faylar bulunuyor? Riskli deprem bölgeleri nereler?

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Diri Fay Haritası MTA yenilendi 2023 | Kuvaterner Fayına dikkat! Aktif fay hattı hangi il ve ilçelerden geçiyor?

MTA tarafından 2004-2011 yılları arasında yürütülen "Türkiye Diri Fay Haritası'nın Güncellenmesi ve Diri Fay Veri Tabanı Oluşturulması Projesi" kapsamında, tüm Türkiye anakarasında hava fotoğrafı ve uydu görüntüleri destekli 1/25.000 ölçek hassasiyetinde detaylı arazi çalışmaları yapıldı. Bu çalışmanın ürünü olan haritalar ise 2010 ile 2013 yılları arasında 1/250.000 ve 1/1.250.000 ölçeğinde basılarak kullanıma sunuldu.

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Diri Fay Haritası MTA yenilendi 2023 | Kuvaterner Fayına dikkat! Aktif fay hattı hangi il ve ilçelerden geçiyor?

Bilgi notunda, Türkiye Diri Fay Haritası kapsamında haritalanan diri fayların kendi içerisinde dört sınıfa ayrıldığı kaydedilirken, deprem yüzey kırığının, 1900 ile günümüz zaman aralığında yüzey kırılmasıyla sonuçlanan büyüklükte deprem üretmiş fay olduğu, 'Holosen fayı'nın Holosen'de (son 11.000 yılda) yüzey kırılmasıyla sonuçlanan büyüklükte deprem üretmiş fay olduğu ve Holosen faylarının dirilikleri dolayısıyla, deprem potansiyellerine ilişkin verilerin kesin veya kesine yakın olduğu bildirildi.

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Diri Fay Haritası MTA yenilendi 2023 | Kuvaterner Fayına dikkat! Aktif fay hattı hangi il ve ilçelerden geçiyor?

'Kuvaterner fayı'nın, Kuvaterner'de (son 2.588.000 yılda) yüzey yırtılmasıyla sonuçlanan büyüklükte deprem üretmiş ancak Holosen aktivitesi kuşkulu fay olduğu belirtilirken, 'Kuvaterner fayı' sınıfında haritalanmış diri fay hatlarının, Holosen'de yüzey yırtılmasıyla sonuçlanan deprem üretip üretmedikleri hakkında yeterli veri toplanamayan faylar olduğuna işaret edildi.

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Diri Fay Haritası MTA yenilendi 2023 | Kuvaterner Fayına dikkat! Aktif fay hattı hangi il ve ilçelerden geçiyor?

ANKARA'NIN BATISINDA DİRİ FAY

Ankara'nın batısında yer alan diri fay ile ilgili, şu bilgiler verildi:

"Bu kapsamda hazırlanan '1:250.000 Ölçekli Türkiye Diri Fay Haritası Serisi Ankara (NJ 36-2) Paftası' içerisinde, Ankara'nın yaklaşık 20 km batısına rastlayan bir alanda K45°D doğrultulu, 5.5 km uzunluğunda 'Olası Kuvaterner Fayı veya Çizgisellik' yapısı haritalanmıştır. Söz konusu yapı güncel tektonik yapı içerisinde bölgesel konumu göz önünde bulundurularak belli bir sürekliliği olan ve güncel morfolojiyi birebir denetleyen bir fay olarak değerlendirilmiş ve haritalama kapsamına alınmıştır. Bununla birlikte bu yapının Anadolu'nun neotektonik dönem yapısal evrimi sürecinde terk edilmiş tektonik bir yapı olması da mümkündür."