05 Mart 2023, Pazar
Diri Fay Haritası MTA yenilendi 2023 | Kuvaterner Fayına dikkat! Aktif fay hattı hangi il ve ilçelerden geçiyor?
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından ülkemizde bulunan diri fay hatlarının haritası güncellendi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 2 büyük depremin ardından aktif fay haritası sıklıkla araştırılan konular arasına girdi. Diri fay haritası sayesinde aktif fay hatları ve potansiyel deprem olabilecek riskli bölgeler kolaylıkla görülebiliyor. İşte 2023 diri fay haritası...
Giriş Tarihi: 05.03.2023 12:33
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