Diri Fay Haritası MTA yenilendi 2023 | Kuvaterner Fayına dikkat! Aktif fay hattı hangi il ve ilçelerden geçiyor?

ANKARA'NIN BATISINDA DİRİ FAY

Ankara'nın batısında yer alan diri fay ile ilgili, şu bilgiler verildi:

"Bu kapsamda hazırlanan '1:250.000 Ölçekli Türkiye Diri Fay Haritası Serisi Ankara (NJ 36-2) Paftası' içerisinde, Ankara'nın yaklaşık 20 km batısına rastlayan bir alanda K45°D doğrultulu, 5.5 km uzunluğunda 'Olası Kuvaterner Fayı veya Çizgisellik' yapısı haritalanmıştır. Söz konusu yapı güncel tektonik yapı içerisinde bölgesel konumu göz önünde bulundurularak belli bir sürekliliği olan ve güncel morfolojiyi birebir denetleyen bir fay olarak değerlendirilmiş ve haritalama kapsamına alınmıştır. Bununla birlikte bu yapının Anadolu'nun neotektonik dönem yapısal evrimi sürecinde terk edilmiş tektonik bir yapı olması da mümkündür."