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Corona virüsü (Covid-19) hangi belirtilerle ortaya çıkıyor? Nezle, grip ve alerjiden ayıran farklar neler?

Corona virüsü tüm dünyada hızla yayılıyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, salgına dönüşerek binlerce kişinin ölümüne yüz binlerce kişinin de etkilenmesine yol açtı. Türkiye'de ilk vakanın görülmesiyle birlikte vatandaşlar virüse karşı alabileceği önlemleri araştırırken, hastalığın gösterdiği belirtiler de merak konusu oldu. Peki corona virüsü hangi belirtilerle ortaya çıkar? Corona virüsü nezle, grip ve alerjiden ayıran farklar nelerdir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.03.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 11:12
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Corona virüsü Covid-19 hangi belirtilerle ortaya çıkıyor? Nezle, grip ve alerjiden ayıran farklar neler?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'de de tespit edildi. İlk vakanın ortaya çıktığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, küresel salgınların kaçınılmaz tarafları olduğuna dikkat çekti ve "İnsanların ülkeden ülkeye her an hareket halinde olduğu bir dünyada direnç hangi düzeyde, tedbirler hangi keskinlikte olursa olsun bazı sonuçları önlemek maalesef mümkün değil" açıklamasında bulundu.

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Corona virüsü Covid-19 hangi belirtilerle ortaya çıkıyor? Nezle, grip ve alerjiden ayıran farklar neler?

"ALINAN ÖNLEMLERLE ENGELLENEBİLİR"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş,"İlk alınan önlemlerle beraber yangın olduğu yerde söndürülebilir, ilave olgular olmayabilir. Avrupa'da da var, birkaç olguyla başlayıp 1-2 olgu artısıyla, alınan tedbirler ve virüsün özelliğiyle beraber bazı ülkelerde çok fazla artış olmadı.

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Corona virüsü Covid-19 hangi belirtilerle ortaya çıkıyor? Nezle, grip ve alerjiden ayıran farklar neler?

Bunun yanında İran'da, Japonya'da, İtalya'da, Fransa'da görüldü. Virüsün çok yayılması için birkaç faktör var. Bir, mikroorganizmanın hastalık yapıcı gücü; iki, bireylerin vücut direnci; üç, hastalığın alınış şekli ve hekime geliş süresinin uzun olması" dedi.

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Corona virüsü Covid-19 hangi belirtilerle ortaya çıkıyor? Nezle, grip ve alerjiden ayıran farklar neler?

1 KİŞİ 4 KİŞİYE BULAŞTIRIYOR

Habertürk'ün haberine göre koronavirüsü yangına benzeten Prof. Dr. Dökmetaş, "Ülkemizin dört bir yanında yangınlar var, ülkemizde hiçbir şey yoktu ama çevrede olan o yangınlardan saçılan o kozalaklar ve benzeri şeyler bizim ülkemize de geldi. Şu an biz onu bölgede sabit tutuyoruz. Duamız yeni yeni kozalakların çevre ülkelerden ülkemize atılmaması.

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Corona virüsü Covid-19 hangi belirtilerle ortaya çıkıyor? Nezle, grip ve alerjiden ayıran farklar neler?

Çünkü mikroorganizmanın yayılması için bir odak oluşturması lazım. Yani ona zamanında müdahale edilmemesi, onun da çevreye yayması lazım. Bazı mikroorganizmalar 1'e 1 bulaştırabilirken COVID-19'un istemediğimiz özelliği 1'e 4 bulaştırıyor olması. Yani 1 kişi 4 kişiye bulaştırabilir. Bulaştırıcılık oranı bu mikroorganizmada fazla. Gripte ise 1'e 1'dir" diye konuştu.