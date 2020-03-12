Corona virüsü (Covid-19) hangi belirtilerle ortaya çıkıyor? Nezle, grip ve alerjiden ayıran farklar neler?
Corona virüsü tüm dünyada hızla yayılıyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, salgına dönüşerek binlerce kişinin ölümüne yüz binlerce kişinin de etkilenmesine yol açtı. Türkiye'de ilk vakanın görülmesiyle birlikte vatandaşlar virüse karşı alabileceği önlemleri araştırırken, hastalığın gösterdiği belirtiler de merak konusu oldu. Peki corona virüsü hangi belirtilerle ortaya çıkar? Corona virüsü nezle, grip ve alerjiden ayıran farklar nelerdir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.03.2020 11:07Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 11:12