HaberlerGaleriÜniversiteler Nisan ayında açılacak mı? YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıkladı! " Yüz yüze eğitim imkânın da..." Lisans, önlisans...
Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı? YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıkladı! " Yüz yüze eğitim imkânın da..." Lisans, önlisans...
Üniversitelerin hangi tarihte açılacağına yönelik gelişmeler yakından takip ediliyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, konu hakkında önemli son dakika açıklamalarda bulundu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek şekilde hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Üniversite öğrencileri son dakika açıklamasının ardından konuya dair detayları sorgulamaya başladı. Peki, üniversiteler Nisan ayında açılacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte konu hakkında detaylar...