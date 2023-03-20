Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı? YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıkladı! " Yüz yüze eğitim imkânın da..." Lisans, önlisans...

Üniversitelerin ne zaman açılacağına yönelik gelen açıklamalar yakından takip ediyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, konu hakkında önemli son dakika açıklamalarda bulundu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek şekilde hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Üniversite öğrencileri son dakika açıklamasının detaylarını yakından takip ediyor. Peki, üniversiteler Nisan ayında açılacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte konu hakkında son açıklamalar!