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Haberler Galeri 20 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın son dakika okullar tatil mi? Valilik ve MEB açıklamaları...

20 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın son dakika okullar tatil mi? Valilik ve MEB açıklamaları...

"Yarın son dakika okullar tatil mi?" sorusu araştırıların konular arasında yerini aldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sebebiyle birçok ilde eğitime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, bazı illerde eğitimi yeniden başlatsa da hala okulların kapalı olduğu iller var. Peki, Yarın son dakika okullar tatil mi? 20 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? İşte, son dakika valilik ve MEB açıklamaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 08:46
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20 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın son dakika okullar tatil mi? Valilik ve MEB açıklamaları...

"Yarın son dakika okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sebebiyle birçok ilde eğitime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, bazı illerde eğitimi yeniden başlatsa da hala okulların kapalı olduğu iller var. Peki, Yarın son dakika okullar tatil mi? 20 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik ve MEB açıklamaları...

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20 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın son dakika okullar tatil mi? Valilik ve MEB açıklamaları...

DEPREM BÖLGESİNDE YARIN (20 MART PAZARTESİ) OKULLAR AÇILIYOR MU?

Okulların açılacağı tarih deprem bölgesinde 3 kategoriye ayrılmıştı. Birinci kategoride bulunan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart'ta, ikinci kategoride bulunan Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de okullar 13 Mart'ta açılmıştı. Depremin en çok etkilendiği illerden olan Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise okullar 27 Mart Pazartesi günü açılacak.

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20 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın son dakika okullar tatil mi? Valilik ve MEB açıklamaları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan okulların kapalı olduğu 4 il ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Okullarımızı teker teker kontrol ederek deprem şehirlerinde kademeli olarak 1 Mart'tan itibaren eğitim-öğretime açtık. Okulları hala kapalı olan 4 şehrimizde, 27 Mart'tan itibaren şartları uygun binalarda eğitim öğretimi başlatmak için hazırlık yapıyoruz. Diğer tüm alanlarda da benzer gayretler kesintisiz devam ediyor." dedi.

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20 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın son dakika okullar tatil mi? Valilik ve MEB açıklamaları...

Ayrıca Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde deprem bölgesinde yaşarken felaketin ardından başka şehirlere taşınan vatandaşlarımızla ilgili bir kararname yayınladık. Bu kararname ile birlikte bu vatandaşlarımızın depremle ilgili kendilerine sağlanan haklardan herhangi bir kayba uğramayacaklarını kayda aldık. Adres güncelleme işleri e-Devlet ya da Nüfus Müdürlükleri üzerinden 27 Mart'a kadar tamamlanmalıdır." ifadelerine verdi.

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20 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın son dakika okullar tatil mi? Valilik ve MEB açıklamaları...

ŞANLIURFA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLMİŞTİ

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 17 Mart 2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki hamile, engelli, kronik rahatsızlığı olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verilmişti.