20 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın son dakika okullar tatil mi? Valilik ve MEB açıklamaları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan okulların kapalı olduğu 4 il ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Okullarımızı teker teker kontrol ederek deprem şehirlerinde kademeli olarak 1 Mart'tan itibaren eğitim-öğretime açtık. Okulları hala kapalı olan 4 şehrimizde, 27 Mart'tan itibaren şartları uygun binalarda eğitim öğretimi başlatmak için hazırlık yapıyoruz. Diğer tüm alanlarda da benzer gayretler kesintisiz devam ediyor." dedi.