20 Mart 2023, Pazartesi
20 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın son dakika okullar tatil mi? Valilik ve MEB açıklamaları...
"Yarın son dakika okullar tatil mi?" sorusu araştırıların konular arasında yerini aldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sebebiyle birçok ilde eğitime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, bazı illerde eğitimi yeniden başlatsa da hala okulların kapalı olduğu iller var. Peki, Yarın son dakika okullar tatil mi? 20 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? İşte, son dakika valilik ve MEB açıklamaları...
Giriş Tarihi: 20.03.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 08:46
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