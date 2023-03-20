20 Mart 2023, Pazartesi
Sabah yazarı Mehmet Barlas yazdı: Dünyayı karıştıranlar Türkiye'de boş durur mu? 7'li koalisyonun küresel efendileri...
Son dakika haberleri | 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru geri sayım devam ederken; dünyada da çok önemli gelişmeler yaşanıyor. ABD'nin eski başkanı Donald Trump tutuklanabileceğini açıklarken, birçok ülkede kaos yarattığı iddia edilen George Soros adına dikkat çekti. Sabah Gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas da dünyada yaşanan bu gelişmeleri kaleme alarak Türkiye'nin 14 Mayıs'ta dikkatli olması gerektiğini yazdı. Barlas, "7'li koalisyonun küresel efendileri ise asla boş durmayacaktır." dedi.
Giriş Tarihi: 20.03.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 09:11
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