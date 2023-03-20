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Sabah yazarı Mehmet Barlas yazdı: Dünyayı karıştıranlar Türkiye'de boş durur mu? 7'li koalisyonun küresel efendileri...

Son dakika haberleri | 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru geri sayım devam ederken; dünyada da çok önemli gelişmeler yaşanıyor. ABD'nin eski başkanı Donald Trump tutuklanabileceğini açıklarken, birçok ülkede kaos yarattığı iddia edilen George Soros adına dikkat çekti. Sabah Gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas da dünyada yaşanan bu gelişmeleri kaleme alarak Türkiye'nin 14 Mayıs'ta dikkatli olması gerektiğini yazdı. Barlas, "7'li koalisyonun küresel efendileri ise asla boş durmayacaktır." dedi.

Giriş Tarihi: 20.03.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 09:11
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Sabah yazarı Mehmet Barlas yazdı: Dünyayı karıştıranlar Türkiye’de boş durur mu? 7’li koalisyonun küresel efendileri...

İşte Sabah yazarı Mehmet Barlas'ın "Dünyayı karıştıranlar Türkiye'de boş durur mu?" başlıklı o yazısı
ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturmasıyla ilgili olarak Salı günü tutuklanabileceğini açıkladı. Bu nedenle taraftarlarına protesto çağrısında bulundu.

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Sabah yazarı Mehmet Barlas yazdı: Dünyayı karıştıranlar Türkiye’de boş durur mu? 7’li koalisyonun küresel efendileri...

Trump, "Şimdi yolsuz, son derece siyasi suçları için yeni rekorlar kırmaya çalışan ve başındaki kişinin George Soros tarafından finanse edildiği Manhattan Bölgesi Başsavcılık ofisinden yapılan yasa dışı sızıntılar gösteriyor ki herhangi bir suç kanıtlanamayınca, eski ve tamamen çürütülmüş (birçok diğer savcının da çürüttüğü) masallar üzerinden, açık ara önde Cumhuriyetçi başkan adayı ve eski ABD Başkanı gelecek hafta salı günü tutuklanacak.

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Sabah yazarı Mehmet Barlas yazdı: Dünyayı karıştıranlar Türkiye’de boş durur mu? 7’li koalisyonun küresel efendileri...

Protesto edin, ülkemizi geri alın!" ifadelerini kullandı.

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Sabah yazarı Mehmet Barlas yazdı: Dünyayı karıştıranlar Türkiye’de boş durur mu? 7’li koalisyonun küresel efendileri...

Trump'ın, birçok ülkede kaos yarattığı iddia edilen George Soros'u işaret etmesi oldukça ilginç geldi bana. Tutuklama talebi ile ilgili gerekçe ise oldukça tuhaf.

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Sabah yazarı Mehmet Barlas yazdı: Dünyayı karıştıranlar Türkiye’de boş durur mu? 7’li koalisyonun küresel efendileri...

Trump'ın 8 yıl önce bir porno yıldızı ile ilişkisi olduğu, bu ilişkisini ifşa etmemesi için 130 bin dolarlık teklifte bulunduğu iddia ediliyor. Neresinden bakarsanız bakın Trump hakkında yürütülen soruşturmadan çok pis kokular geliyor.