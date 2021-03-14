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14 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK son dakika açıklaması geldi! Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK son dakika açıklaması geldi! Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı?
Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce üniversite öğrencisi bahar dönemine uzaktan eğitim ile başladı. YÖK uygulamalı eğitim veren bölümlerin gerekli tedbirler alınarak yüz yüze eğitime geçebileceğini duyurdu. Okullar için yeni kararların alınmasının ardından lisans ve önlisans öğrencileri kendileri için alınacak kararları bekliyor. İşte, üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı?
Giriş Tarihi: 14.03.2021 17:18 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 17:18
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YÖK geçtiğimiz aylar içerisinde Sağlık Bakanlığı'na yazı göndermiş ve tavsiyer kararı istemişti. İllerin risk haritasına göre okulların açılmasına karar verilmişti. Kabine toplantısı sonrasında 1 Mart'ta okulların açılmasının ardından, üniversiteler için alınacak kararlar bekleniyor. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELERDE HİBRİT EĞİTİM NEDİR?
Hibrit eğitim modeli, harmanlaşmış öğrenme olarak da bilinmektedir. Karma eğitimde denen hibrit eğitim modeli, online eğitim modelinin ve yüz yüze eğitim modelinin birlikte uygulanması anlamına gelmektedir.
Harmanlaşmış öğrenme, web tabanlı öğretim olanağıyla öğrencilerin dilediği yerden, dilediği zamanda çalışabilmesine imkan tanır. Aynı zamanda da öğretmen ve öğrencilerin yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilme olanağı sunar.
YÖK'TEN YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI
YÖK, uygulamalı eğitimlerin yüz yüze yapılabileceği, teorik eğitimlerin ise mümkün olduğunca çevrimiçi yapılmasına karar verdi.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Yeni Koronavirüs Küresel Salgını dolayısıyla Mart 2020'den bu yana üniversitelerimizde eğitim ve öğretim faaliyetleri, konuya ilişkin yazılarımız uyarınca "yükseköğretim kurumlarımızın yetkili kurullarında alınan kararlar çerçevesinde" sürdürülmektedir.
Yükseköğretim Kurulu bu süreci "güçlü koordinasyon, esnek yönetim ve çerçeve kararlar" ile yönetmektedir. Bu yaklaşım memleketimizin bütün illerine dağılan üniversitelerimizin her birisinin farklı şartları ve imkânlarının bulunması, merkezi olarak aynı tedbirlerin ve kararların bütün üniversiteler için aynı şekilde uygulanmasının doğru olmadığı düşüncesinden kaynaklanmaktadır.