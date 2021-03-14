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14 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Risk haritası ne zaman güncellenecek? İl il koronavirüs risk haritası! İşte illerin yeni vaka sayısı... Son dakika: Risk haritası ne zaman güncellenecek? İl il koronavirüs risk haritası! İşte illerin yeni vaka sayısı...
Risk haritası ne zaman güncellenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mart ayının ilk haftasında düzenlenen Kabine toplantısı sonrasında illerin risk haritası açıklanmıştı. Bu iller dört grup halinde değerlendirilerek açılmalar ona göre düzenlenmişti. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller bu kapsamda dört farklı renkle temsil edildi. Güncellenecek risk haritası vatandaşların gündeminde ilk sırada yer alıyor. İşte, Risk haritası ne zaman güncellenecek? İl il koronavirüs risk haritası! İşte illerin yeni vaka sayısı...
Giriş Tarihi: 14.03.2021 21:01 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 21:02
Risk haritası ne zaman güncellenecek? İl il koronavirüs risk haritası son dakika olarak açıklanıyor. Normalleşme kararları il bazlı olarak uygulamaya geçerken bu noktada Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan korona risk haritası baz alındı. İllerin risk haritasına göre yasakların geri gelip gelmeyeceği merak edilen konular arasında yer alıyor. İl il renk kodları ile oluşturulan haritada; Düşük riskli iller; Mavi, Orta riskli iller; Sarı, Yüksek riskli iller; Turuncu, Çok Yüksek riskli iller; Kırmızı renkle temsil edildi. İşte, Risk haritası ne zaman güncellenecek? İl il koronavirüs risk haritası...
GALERİ DEVAM EDİYOR İLLERE GÖRE KORONA VİRÜS HARİTASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 27 Şubat-5 Mart'ta her 100 bin kişiye düşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayılarını açıkladı.
Koca, Twitter hesabından, illere göre 27 Şubat-5 Mart'a ait her 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayılarının bulunduğu haritayı paylaşarak, "Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli. Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Koca'nın paylaştığı haritadaki verilere göre, Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Bu şehri 314,15 ile Sinop, 282,14 ile Giresun, 280,27 ile Ordu ve 228,82 ile Tokat izledi.
Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az vaka sayısının olduğu iller sırasıyla 5,35 ile Hakkari, 5,76 ile Şırnak, 8,87 ile Batman, 10,83 ile Uşak ve 10,88 ile Mardin oldu.