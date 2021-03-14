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14 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Hafta içi ve hafta sonu yasakları için son dakika gelişmesi! Yarın karar verilecek! İllerin listesi... Hafta içi ve hafta sonu yasakları için son dakika gelişmesi! Yarın karar verilecek! İllerin listesi...
Hafta içi ve hafta sonu yasakları için son dakika gelişmesi yaşanıyor. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yasakların geri gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Kırmızı, turuncu ve sarı illerde yükselen vaka sayıları sonrasında gözler Kabine toplantısından çıkacak karara çevrildi. Beştepe'de toplanacak kabine sonrasında çıkacak kararlar bekleniyor. Kafe, restoran ve sokağa çıkma kısıtlaması için alınacak kararlar bekleniyor. Yasaklar geri gelecek mi? İllerdeki vaka sayıları değerlendirilecek. Cumartesi ve Pazar günleri yasakları olacak mı?
Giriş Tarihi: 14.03.2021 16:05
Hafta içi ve hafta sonu yasakları için son dakika gelişmesi. Yarın karar verilecek. İllerin listesi belli olacak. Milyonlarca vatandaşlar yeni normalleşme sonrasında salgının seyrini ve alınacak kararları yakından takip ediyor. İllerin vaka sayısına göre renklere ayrılmasından sonra belli kararlar alınmıştı. Ancak vaka sayılarında yaşanan yükseliş sonrasında kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine toplantısı sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, hafta içi ve hafta sonu yasakları için son dakika gelişmesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nden çıkışta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, "Mutasyondan dolayı vaka sayılarında bir artış söz konusu. Bir normalleşme sürecine de gidildi. Özellikle İstanbul'da tekrar kapanma söz konusu olur mu? Bir de aşı temini konusunda tüm dünya ülkelerinde bir sıkıntı olduğu yönünde bilgiler var. Türkiye için durum nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Bütün bu konuları bizler daha çok Bilim Kuruluyla Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Tabii bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor. Şu anda da tüm dünyada olduğu gibi bizde de son zamanda böyle bir sıkıntı var.
Fakat biz bütün şartları zorlamak suretiyle yine de mümkün olduğunca yani şu anda restoranlar, kafeler, kuaförler aklınıza ne gelirse bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız, mümkün olduğunca şu anda aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız. Ama netice almakta zorlanıyorsak ister istemez burada tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle devam ettireceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı konusunda şu anda Çin ile bir anlaşma olduğunu dile getirerek, "Oradan aldığımız ve alacağımız aşılar devam ediyor ama bu arada Almanya ile olan anlaşmamız da devam ediyor.