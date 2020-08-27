Üniversiteler ne zaman açılacak ve üniversite kayıtları hangi tarihte yapılacak? Üniversite açılış tarihi belli mi, ne zaman belli olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç, kısa aralıklarla açıklamalar yaparak öğrencilerin merak edilen sorularını yanıtlıyor. Üniversite eğitimlerine devam eden ve YKS sonrasında kayıt yaptıracak adaylar açılış tarihini merak ediyor. Okullar akademik takvimlerini kendi duyuru sayfalarından yayınlayacak. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak ve üniversite kayıtları hangi tarihte yapılacak? Üniversite açılış tarihi belli mi, ne zaman belli olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...