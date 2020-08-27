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Üniversiteler ne zaman açılacak ve üniversite kayıtları hangi tarihte yapılacak? Üniversite açılış tarihi belli mi, ne zaman belli olacak?
Üniversiteler ne zaman açılacak ve üniversite kayıtları hangi tarihte yapılacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversite açılış ve kayıt tarihlerini merak etmeye başladı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada merak edilen soruları yanıtladı. Öğrenciler gözlerini okulların açılacağı tarihe çevirirken, araştırmalar hız kazandı. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak ve üniversite kayıtları hangi tarihte yapılacak? Üniversite açılış tarihi belli mi, ne zaman belli olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 27.08.2020 18:06 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 18:11
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