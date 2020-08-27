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Üniversiteler ne zaman açılacak ve üniversite kayıtları hangi tarihte yapılacak? Üniversite açılış tarihi belli mi, ne zaman belli olacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak ve üniversite kayıtları hangi tarihte yapılacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversite açılış ve kayıt tarihlerini merak etmeye başladı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada merak edilen soruları yanıtladı. Öğrenciler gözlerini okulların açılacağı tarihe çevirirken, araştırmalar hız kazandı. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak ve üniversite kayıtları hangi tarihte yapılacak? Üniversite açılış tarihi belli mi, ne zaman belli olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 27.08.2020 18:06 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 18:11
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Üniversiteler ne zaman açılacak ve üniversite kayıtları hangi tarihte yapılacak? Üniversite açılış tarihi belli mi, ne zaman belli olacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak ve üniversite kayıtları hangi tarihte yapılacak? Üniversite açılış tarihi belli mi, ne zaman belli olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç, kısa aralıklarla açıklamalar yaparak öğrencilerin merak edilen sorularını yanıtlıyor. Üniversite eğitimlerine devam eden ve YKS sonrasında kayıt yaptıracak adaylar açılış tarihini merak ediyor. Okullar akademik takvimlerini kendi duyuru sayfalarından yayınlayacak. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak ve üniversite kayıtları hangi tarihte yapılacak? Üniversite açılış tarihi belli mi, ne zaman belli olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üniversiteler ne zaman açılacak ve üniversite kayıtları hangi tarihte yapılacak? Üniversite açılış tarihi belli mi, ne zaman belli olacak?

2020-2021 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Haberimizden, 2020 üniversite kayıtları hakkında bilgi edinebilir; elektronik ve doğrudan kayıtların hangi tarihte yapılacağını öğrenebilirsiniz.

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Üniversiteler ne zaman açılacak ve üniversite kayıtları hangi tarihte yapılacak? Üniversite açılış tarihi belli mi, ne zaman belli olacak?

Ege Üniversitesinin (EÜ) öğretime 26 Ekim'de başlama kararı aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın başkanlığında gerçekleştirilen senato toplantısında, akademik birimlerden gelen uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin öneriler değerlendirildi.

Toplantıda alınan kararlara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2020-2021 akademik yılına, uzaktan ve örgün eğitimin birlikte uygulanacağı karma eğitim yöntemi ile 26 Ekim'de başlanacağı belirtildi.

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Üniversiteler ne zaman açılacak ve üniversite kayıtları hangi tarihte yapılacak? Üniversite açılış tarihi belli mi, ne zaman belli olacak?

Alınan karara göre, eğitimin uygulanmasında fakülte, yüksekokul, bölüm, program bazında farklılıklar olabilecek.

Kovid-19 salgınının seyrine, Yükseköğretim Kurulu ve ilgili kurumların kararlarına göre eğitim yöntemi ve tarihlerinde değişiklik yapılabilecek.

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Üniversiteler ne zaman açılacak ve üniversite kayıtları hangi tarihte yapılacak? Üniversite açılış tarihi belli mi, ne zaman belli olacak?

Toplantıda 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi güz yarıyılında tıp, diş hekimliği, hemşirelik fakülteleri ile yabancı diller yüksekokulu hariç olmak üzere, diğer fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının eğitim ve öğretiminin yüzde 40'ını online (çevrimiçi-senkron) yapılması kararı alındı.