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MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? 31 Ağustos uzaktan eğitim ders programı...
Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Okulların açılacağı tarih uzun süre gündemin ilk sırasında yer alıyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde son dakika olarak okulların açılacağı tarihi duyurmuştu. Veliler ve öğrenciler uzaktan eğitimin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? 31 Ağustos uzaktan eğitim ders programı...
Giriş Tarihi: 27.08.2020 16:33 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 16:39
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