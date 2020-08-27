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Haberler Galeri MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? 31 Ağustos uzaktan eğitim ders programı...

MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? 31 Ağustos uzaktan eğitim ders programı...

Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Okulların açılacağı tarih uzun süre gündemin ilk sırasında yer alıyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde son dakika olarak okulların açılacağı tarihi duyurmuştu. Veliler ve öğrenciler uzaktan eğitimin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? 31 Ağustos uzaktan eğitim ders programı...

Giriş Tarihi: 27.08.2020 16:33 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 16:39
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MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? 31 Ağustos uzaktan eğitim ders programı...

Okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların açılacağı tarih veliler ve öğrencilerin tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. 31 Ağustos uzaktan eğitim ders programının ne zaman yayınlanacağı sorgulanıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? 31 Ağustos uzaktan eğitim ders programı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? 31 Ağustos uzaktan eğitim ders programı...

2020-2021 OKULLAR AÇILACAK MI, UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması hakkında yeni gelişmeleri paylaştı. Bakan Selçuk, kendisine yöneltilen 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt verdi ve son durumu duyurdu. Öte yandan, Bakanlık tarafından uzaktan eğitime ilişkin genelge de yayımlandı. Bununla beraber, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da okulların açılma tarihi ile ilgili Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından çok önemli açıklamalarda bulundu.

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MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? 31 Ağustos uzaktan eğitim ders programı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Haberimizden, 2020-2021 okulların açılış tarihi hakkında bilgi edinebilir; güncel ve son dakika gelişmelerini okuyabilirsiniz.

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MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? 31 Ağustos uzaktan eğitim ders programı...

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, '21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz.' dedi.

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MEB son dakika! Okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? 31 Ağustos uzaktan eğitim ders programı...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlanacağını ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu: