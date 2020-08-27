Okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların açılacağı tarih veliler ve öğrencilerin tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. 31 Ağustos uzaktan eğitim ders programının ne zaman yayınlanacağı sorgulanıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak, ertelenecek mi? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? 31 Ağustos uzaktan eğitim ders programı...