NAVTEX ne demek, ne anlama geliyor? Türkiye neden NAVTEX ilan etti? İşte detaylı bilgiler...

NAVTEX ne demek, ne anlama geliyor? Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Akdeniz sorunu nedeniyle sürekli gündeme gelen NAVTEX ilanının ne demek olduğu merak ediliyor. Ülkemiz haklı mücadelesini sürdürürken, Yunan tarafından yapılacak hamlelere karşı önlemlerini alıyor. Başkan Erdoğan'ın talimatları ile doğal gaz arama çalışmaları tüm engellemelere rağmen sürüyor. Peki, NAVTEX ne demek, ne anlama geliyor? Türkiye neden NAVTEX ilan etti? İşte detaylı bilgiler...

Giriş Tarihi: 27.08.2020 19:08 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 19:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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