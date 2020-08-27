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NAVTEX ne demek, ne anlama geliyor? Türkiye neden NAVTEX ilan etti? İşte detaylı bilgiler...

NAVTEX ne demek, ne anlama geliyor? Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Akdeniz sorunu nedeniyle sürekli gündeme gelen NAVTEX ilanının ne demek olduğu merak ediliyor. Ülkemiz haklı mücadelesini sürdürürken, Yunan tarafından yapılacak hamlelere karşı önlemlerini alıyor. Başkan Erdoğan'ın talimatları ile doğal gaz arama çalışmaları tüm engellemelere rağmen sürüyor. Peki, NAVTEX ne demek, ne anlama geliyor? Türkiye neden NAVTEX ilan etti? İşte detaylı bilgiler...

Giriş Tarihi: 27.08.2020 19:08 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 19:13
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NAVTEX ne demek, ne anlama geliyor? Türkiye neden NAVTEX ilan etti? İşte detaylı bilgiler...

NAVTEX ne demek, ne anlama geliyor? Türkiye neden NAVTEX ilan etti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye son dakika olarak yayınladığı NAVTEX ilanında Doğu Akdeniz'de 1-2 Eylül'de atış eğitimi yapacağını açıkladı. Haber bültenlerinde sürekli son dakikalar içinde yer alan NAVTEX ilanı ne demek sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, NAVTEX ne demek, ne anlama geliyor? Türkiye neden NAVTEX ilan etti? İşte detaylı bilgiler...

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NAVTEX ne demek, ne anlama geliyor? Türkiye neden NAVTEX ilan etti? İşte detaylı bilgiler...

NAVTEX NEDİR?

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder. Ayrıca, NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir.

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NAVTEX ne demek, ne anlama geliyor? Türkiye neden NAVTEX ilan etti? İşte detaylı bilgiler...

Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.

Mesajların yazılı olarak gönderilmesi, daha sonrada da mesaj üzerinde çalışabilmeyi mümkünkılar; özellikle İngilizce'si iyi olmayanlar için bu önemlidir. Diğer bir avantaj ise, ihtiyaç duyulan bilgilerin operatör tarafından seçilebilmesi ve istenmeyen bilgilerin bastırılmamasıdır.

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NAVTEX ne demek, ne anlama geliyor? Türkiye neden NAVTEX ilan etti? İşte detaylı bilgiler...

Bununla birlikte tüm gemiler tarafından alınması zorunlu olan bilgilerin daima dökümü alınacaktır. Örneğin seyir ve meteoroloji ikazları ile arama-kurtarma bilgi ve ikazları reddedilemez. Bununla beraber, tehlike bilgilerini göndermek için NAVTEX esas unsur değildir.

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NAVTEX ne demek, ne anlama geliyor? Türkiye neden NAVTEX ilan etti? İşte detaylı bilgiler...

NAVTEX mesajları belirli periyotlarda 518 kHz frekansından İngilizce olarak yayınlanırlar. Fakat birçok bölgede yukarıda bahsedilen bilgiler (bölgesel nakliyecilik ve balıkçılar içi) yerel lisanla da gönderilirler. IMO'nun asıl amacı okyanus geçen ticarî deniz taşımacılığının emniyeti olmakla beraber NAVTEX küçük gemiler, özel yatlar için de büyük önem kazanmıştır.