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Üniversiteler kapanacak mı? 2021 - 2022 üniversiteler uzaktan mı yüz yüze mi olacak?
Üniversiteler kapanacak mı? 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerin kapanıp kapanmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Üniversitelerde eğitim alacak milyonlarca öğrenci üniversiteler uzaktan mı yüz yüze mi olacak sorusuna yanıt arıyor. Son günlerde vaka sayısının 30 bin barajına yaklaşmasıyla birlikte üniversiteler kapanacak mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte üniversitelerin kapanıp kapanmayacağı sorgulanıyor.
Giriş Tarihi: 23.09.2021 12:26Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 12:26