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Haberler Galeri Üniversiteler kapanacak mı? 2021 - 2022 üniversiteler uzaktan mı yüz yüze mi olacak?

Üniversiteler kapanacak mı? 2021 - 2022 üniversiteler uzaktan mı yüz yüze mi olacak?

Üniversiteler kapanacak mı? 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerin kapanıp kapanmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Üniversitelerde eğitim alacak milyonlarca öğrenci üniversiteler uzaktan mı yüz yüze mi olacak sorusuna yanıt arıyor. Son günlerde vaka sayısının 30 bin barajına yaklaşmasıyla birlikte üniversiteler kapanacak mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte üniversitelerin kapanıp kapanmayacağı sorgulanıyor.

Giriş Tarihi: 23.09.2021 12:26 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 12:26
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Üniversiteler kapanacak mı? 2021 - 2022 üniversiteler uzaktan mı yüz yüze mi olacak?

Üniversiteler kapanacak mı? 2021-2022 üniversiteler uzaktan mı yüz yüze mi olacak? Yeni eğitim öğretim döneminde üniversitelerin kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Üniversitelerdeki eğitimin durumunun ne olacağı sık sık araştırılıyor. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz döneminden itibaren üniversitelerde örgün programlarda yüz yüze eğitime geçilmesi planlanmıştı. Ancak son dönemde artan vakalar nedeniyle üniversiteler kapanacak mı sorusuna sık sık yanıt aranıyor.

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Üniversiteler kapanacak mı? 2021 - 2022 üniversiteler uzaktan mı yüz yüze mi olacak?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz döneminden itibaren üniversitelerde örgün programlarda yüz yüze eğitime geçilmesi kararı ile birlikte mevcut kılavuz güncellenerek "Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi'' ile "Kampüs Ortamına Yönelik Uygulamalar Rehberi" olmak üzere iki ayrı rehber haline getirildi.

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Üniversiteler kapanacak mı? 2021 - 2022 üniversiteler uzaktan mı yüz yüze mi olacak?

Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi'ne göre, örgün eğitimde öncelik yüz yüze eğitimde Kovid-19 salgınının seyrine göre yükseköğretim kurumları örgün programlarda harmanlanmış (hibrit) eğitim modeli de kullanılabilecek.

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Üniversiteler kapanacak mı? 2021 - 2022 üniversiteler uzaktan mı yüz yüze mi olacak?

Harmanlanmış eğitime geçildiği durumda da gerekli önlemler alınarak uygulamalı eğitimler, olabildiğince yüz yüze yapılacak. Teorik dersler ise salgının seyrine göre yüz yüze veya belirli bir oranda uzaktan eğitimle verilebilecek.

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Üniversiteler kapanacak mı? 2021 - 2022 üniversiteler uzaktan mı yüz yüze mi olacak?

Kılavuzda, gelecekteki olası senaryolara göre yükseköğretim kurumlarında izlenmesi öngörülen genel bir çerçeveye yer verildi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda daha önce de olduğu gibi değişiklik yapma yetkisi yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarına bırakıldı. Buna göre, vaka sayısı artan bir yerleşkede çevrimiçi eğitim ağırlık kazanabileceği gibi başka bir kampüs tamamen yüz yüze devam edebilecek.