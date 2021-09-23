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Geri ödemesiz toplam 2.400 TL veriliyor! Öğrencilerin ayaklarını yerden kesecek gelişme! Bu tarihlere dikkat!

Üniversiteye kayıt yaptıran yüzbinlerce öğrencinin şu günlerde en çok merak ettiği konu burs imkanları olmaktadır. Hem okul masrafları hem de barınma ve yaşamını geçirmek için maddi kaynaklara ihtiyaç duyan öğrenciler, burslar ve kredilerle rahat bir nefes alıyor. Devlet kurumlarından sağlanan destekler sayesinde de öğrencilik dönemi sorunsuz bir şekilde tamamlanıyor. KYK burs ve kredilerinin yanı sıra VGM bursları ile de öğrenciler 8 ay boyunca karşılıksız para alabiliyor. VGM bursuyla geri ödemesiz toplam 2.400 TL veriliyor. İşte, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sunduğu bursu alma yolları!

Giriş Tarihi: 23.09.2021 13:12 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 13:12
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Geri ödemesiz toplam 2.400 TL veriliyor! Öğrencilerin ayaklarını yerden kesecek gelişme! Bu tarihlere dikkat!

Öğrencilere geri ödemesiz binlerce lira ödeme için başvurular bekleniyor. Üniversitelere kayıt yaptıran yüzbinlerce öğrenci burs ve kredi imkanlarından faydalanmak istiyor. İlk tercih edilen ise geri ödemesiz burs oluyor. Burs çıkmayan öğrenciler ise devletten kredi desteğinden faydalanıyor ve mezun olduktan sonra bu kredileri geri ödüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü de burs veren kurumlar arasında yer alıyor. Böylelikle; üniversite öğrencilerine geri ödemesiz toplam 2.400 TL burs veriliyor. İşte burstan faydalanma yolları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Geri ödemesiz toplam 2.400 TL veriliyor! Öğrencilerin ayaklarını yerden kesecek gelişme! Bu tarihlere dikkat!

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs miktarını 2020-2021 yılı için ortaöğrenim için aylık 75.00 TL ve yükseköğrenim için aylık 300.00 TL olarak açıklamıştı.

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Geri ödemesiz toplam 2.400 TL veriliyor! Öğrencilerin ayaklarını yerden kesecek gelişme! Bu tarihlere dikkat!

ÖDEMENİN SÜRESİ

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.

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Geri ödemesiz toplam 2.400 TL veriliyor! Öğrencilerin ayaklarını yerden kesecek gelişme! Bu tarihlere dikkat!

2020-2021 eğitim yılında burs miktarları şu şekildeydi;

Ortaöğrenim aylık: 75,00 TL

Yükseköğrenim aylık: 300,00 TL

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Geri ödemesiz toplam 2.400 TL veriliyor! Öğrencilerin ayaklarını yerden kesecek gelişme! Bu tarihlere dikkat!

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi için VGM burs başvuru takvimi henüz belli olmadı. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru takviminin VGM internet sitesinden duyurulması bekleniyor. Tahminlere göre başvuruların Ekim ayında başlayacağı tahmin ediliyor.