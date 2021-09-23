Geri ödemesiz toplam 2.400 TL veriliyor! Öğrencilerin ayaklarını yerden kesecek gelişme! Bu tarihlere dikkat!

Üniversiteye kayıt yaptıran yüzbinlerce öğrencinin şu günlerde en çok merak ettiği konu burs imkanları olmaktadır. Hem okul masrafları hem de barınma ve yaşamını geçirmek için maddi kaynaklara ihtiyaç duyan öğrenciler, burslar ve kredilerle rahat bir nefes alıyor. Devlet kurumlarından sağlanan destekler sayesinde de öğrencilik dönemi sorunsuz bir şekilde tamamlanıyor. KYK burs ve kredilerinin yanı sıra VGM bursları ile de öğrenciler 8 ay boyunca karşılıksız para alabiliyor. VGM bursuyla geri ödemesiz toplam 2.400 TL veriliyor. İşte, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sunduğu bursu alma yolları!