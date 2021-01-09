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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Üniversiteler için son dakika açıklaması: Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? 2020-2021 ikinci dönem sınavlar... Üniversiteler için son dakika açıklaması: Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? 2020-2021 ikinci dönem sınavlar... Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? Salgın nedeniyle üniversitelere online eğitim sistemine geçilmişti. Yeni yıl ile birlikte en çok merak edilen konular arasında, üniversitelerde yüz yüze eğitim takvimi yer aldı. Yüz yüze eğitim ile ilgili duyuru beklenirken, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından son dakika açıklaması geldi. Peki, üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? 2020-2021 ikinci dönem sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 09.01.2021 09:21
Son dakika... Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Milyonlarca yükseköğrenim öğrencisi, üniversitelerde yüz yüze eğitime geçiş takvimini araştırıyor. MEB tarafından yapılan ilkokul, ortaokul ve liselerde salgının seyrine göre ikinci dönem karar verileceği açıklamasının ardından gözler üniversitelere çevrildi. Kamu Denetçiliği Kurumu ise yüz yüze eğitim ve sınava devam eden üniversiteler için açıklamalarda bulundu. Peki, üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? 2020-2021 ikinci dönem sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER İÇİN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yeni tip koronavirüs salgını sürecinde yüz yüze eğitim ve sınava devam eden bir üniversiteye, uzaktan eğitim ve sınav uygulamalarına geçilmesi tavsiyesinde bulundu.
Uzaktan eğitim ve sınav uygulaması yapılmayan bir üniversitenin öğrencisi, KDK'ye başvurarak yüz yüze yürütülen dersler ve sınavlara katılmasının sağlık açısından riskli olduğunu, sağlık hakkının ihlal edildiğini belirtti.
Üniversitenin yüz yüze eğitim ve sınav uygulamasının hukuk ile hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna ulaşan KDK, üniversiteye uzaktan eğitim ve sınav yapılmasını tavsiye etti.
KDK'nin kararında, salgın döneminde dünya genelinde birçok üniversitenin eğitim ve sınavların uzaktan yapılmasını kararlaştırdığı hatırlatıldı.
Türkiye'de de çok sayıda üniversitede uzaktan eğitim ve güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarılarak "online sınav" gerçekleştirildiği ifade edilen kararda, ülke genelinde alınan tedbirlerden eğitim ve sınavların yüz yüze yapılmasının sağlık açısından tehlike oluşturmaya devam ettiğinin anlaşıldığı vurgulandı.
ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, üniversitelerde yüz yüze eğitime geçiş tarihi henüz belli olmadı. Salgın seyrine göre yüz yüze eğitim ile ilgili karar alınacak. Bahar döneminde üniversitelerde eğitimin nasıl devam edeceği konusunda detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
YÖK'TEN YÜZ YÜZE EĞİTİM VE AŞI AÇIKLAMASI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Sağlık Bakanlığından, üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli akademik personel, sağlık çalışanları ve yükseköğretim kurumlarında görevli akademik ve idari personelin öncelikli olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama programına dahil edilmesini istedi.
YÖK, Sağlık Bakanlığına Kovid-19 aşılama programına ilişkin önerilerini içeren bir yazı gönderdi.