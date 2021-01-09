Üniversitenin yüz yüze eğitim ve sınav uygulamasının hukuk ile hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna ulaşan KDK, üniversiteye uzaktan eğitim ve sınav yapılmasını tavsiye etti.

KDK'nin kararında, salgın döneminde dünya genelinde birçok üniversitenin eğitim ve sınavların uzaktan yapılmasını kararlaştırdığı hatırlatıldı.

Türkiye'de de çok sayıda üniversitede uzaktan eğitim ve güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarılarak "online sınav" gerçekleştirildiği ifade edilen kararda, ülke genelinde alınan tedbirlerden eğitim ve sınavların yüz yüze yapılmasının sağlık açısından tehlike oluşturmaya devam ettiğinin anlaşıldığı vurgulandı.