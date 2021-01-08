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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: Hangi illerde yasaklar kalkıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Kabine toplantısı son dakika: Hangi illerde yasaklar kalkıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alınan koronavirüs salgını sonrasında risk grubunda yer alan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için ekstra yasaklar devreye alınmıştı. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında gözler Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi. İşte, hangi illerde yasaklar kalkıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?
Giriş Tarihi: 08.01.2021 22:55
Hangi illerde yasaklar kalkıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında gözler Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi. Aşı gelişmeleri ve alınan tedbirlerinin olumlu etki yaratması sonrasında yeni kararların alınması bekleniyor. Risk grubunda yer alan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı belirli saatler arası dışında evlerinde kalıyor. Hal böyle olunca hangi illerde yasaklar kalkıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR?
Sağlık Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı için alınan yeni karar bulunmamaktadır. Yasaklar en son genelgeye göre devam etmektedir. Yeni kararlar açıklandığı takdirde ahaber.com.tr'de yer alacak.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AYRINTILARI ŞÖYLE;
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;