Hangi illerde yasaklar kalkıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında gözler Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi. Aşı gelişmeleri ve alınan tedbirlerinin olumlu etki yaratması sonrasında yeni kararların alınması bekleniyor. Risk grubunda yer alan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı belirli saatler arası dışında evlerinde kalıyor. Hal böyle olunca hangi illerde yasaklar kalkıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?