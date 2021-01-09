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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika açıklaması: 15 Şubat'ta kısıtlamalar kalkacak mı? Hafta sonu yasağı ne zaman bitecek? Normalleşme takvimi... Son dakika açıklaması: 15 Şubat'ta kısıtlamalar kalkacak mı? Hafta sonu yasağı ne zaman bitecek? Normalleşme takvimi... Son dakika haberi... Normalleşme ne zaman başlıyor? Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. Vaka sayısında düşüş yaşanması ile birlikte normalleşme süreci yeniden gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesinden kısıtlamalar ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, 15 Şubat'ta kısıtlamalar kalkacak mı? Hafta sonu yasağı ne zaman bitecek? Normalleşme takvimi belli oldu mu? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 09.01.2021 10:40 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 10:44
Son dakika... 15 Şubat'ta kısıtlamalar kalkacak mı? Kovid-19 salgınına karşı mücadele kapsamında bir tam tedbirler hayata geçirildi. Hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kıraathane, sinema salonları ve halı sahalar geçici süreliğine kapalı. Kafe ve lokantalar ise paket servis ya da gel-al hizmeti veriyor. Vaka sayısında görülen düşüş sonrası kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği merak edilmeye başlandı. Peki, 15 Şubat'ta kısıtlamalar kalkacak mı? Hafta sonu yasağı ne zaman bitecek? Normalleşme ne zaman başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR 15 ŞUBAT'TA KISITLAMALAR KALKACAK MI?
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, son dakika açıklaması ile sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirterek,
"Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır." dedi. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sa��lığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma günü 21.00'den pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının etkisinin çok güçlü olduğunu gördüklerini söyledi.
Prof. Dr. İlhan,
"Bir kısıtlama yaptığımızda önce vaka sayısı azalıyor, onu takip eden 1 hafta 10 gün içinde hasta sayısı azalıyor. Hasta sayısının azalmasını takip eden 15-20 gün içinde ağır hasta sayısı azalıyor. Ağır hastalarımız azaldıktan 15-20 gün sonra vefatlarımız azalıyor. Bu kısıtlamanın etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemledik. Yaklaşık 1 aylık süreçte hasta sayısı 7 binden bin 500 civarına düştü; bu çok güzel bir şey. Bu gelişmenin devam etmesi için kısıtlamaların ben devam etmesi kanısındayım" dedi. '15 ŞUBAT SONRASI KALDIRILMASI UYGUN OLACAKTIR'
Prof. Dr. İlhan, yılbaşı sürecinin de rakamlara olumsuz yansımayacağını umut ettiğini kaydederek, "
Bu birkaç günlük rakamlar önemli. Bu hafta sonuna kadar yılbaşının olumsuz etkisi olup olmayacağını gözlemleyeceğiz. Aşılamaya da başlayacağız. Hepimizin olabildiğince gayret göstermesi lazım. Ne kadar az hasta ve vaka sayısı varken aşılamaya başlarsak o kadar çok vatandaşımızı koronavirüsten korumuş oluruz. Aşılama başlasın, bir doz yapılsın, biraz ilerlesin ondan sonra kısıtlamaların kalkmasının uygun olacağı kanısındayım. Hafta sonu ve akşam kısıtlamasının çok etkili olduğunu hepimiz gözlemledik. Bir süre daha böyle gitmesinin ben doğru olacağını düşünüyorum. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" diye konuştu.