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23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Sağlık Bakanı son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları yeniden kapanacak mı? İşte açıklamanın detayları... Sağlık Bakanı son dakika: Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları yeniden kapanacak mı? İşte açıklamanın detayları...
Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yasakların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da açıklamalarda bulundu. Hayatımızın her dönemine müdahale eden koronavirüs salgını hakkında Bakan Koca vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulanıyor. İşte, Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları kapanıyor mu? İşte açıklamanın detayları...
Giriş Tarihi: 23.10.2020 20:14 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 20:21
Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları yeniden kapanacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eylül ve Ekim ayında salgının yeniden yükselişe geçmesinden dolayı yasakların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da düzenlediği toplantıda konuya açıklık getirdi. Geçtiğimiz dönemde uygulanan kısıtlamalar, 1 Haziran normalleşme süreci ile kaldırılmıştı. İşte, Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları yeniden kapanacak mı? İşte açıklamanın detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEKANLAR KAPANACAK MI?
Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları ve düğün salonları gibi mekanların yeniden kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da düzenlediği basın toplantısında kısıtılama gibi bir düşüncelerinin olmadığını dile getirdi.
EĞLENCE MEKANLARI KAPANDI MI?
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri" konulu genelge gönderdi.
Faaliyet konusunu değiştirerek salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde çalışan işletmeler kapatılacak.
Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, gece kulübü olup ruhsatına tali faaliyet işleten iş yerlerinin çalışmasına müsaade edilmeyecek.
15 Mart'ta yollanan genelgede;Corona virüsü (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirilmelerde, "Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri" olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı, bu nedenle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin bugün saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacağı belirtildi.
KAFELER KAPANIYOR MU?
Normalleşme sürecinin ardından yeniden faaliyete geçen kafeler ve restoranlar kapanmıyor. Fakat söz konusu mekanlar ile ilgili yeni düzenlemeler mevcut.
Bakanlığın aldığı karara göre; 81 ilde kafe ve restoranlarda canlı ve kasetten fark etmeksizin müzik yayını saat 24.00'dan sonra yapılmayacak.