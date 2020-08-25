HaberlerGaleriÜniversiteler açılacak mı, ne zaman açılır? YÖK son dakika! Hangi üniversiteler online olacak? 2020-2021...
Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılır? YÖK son dakika! Hangi üniversiteler online olacak? 2020-2021...
Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılır? Milyonlarca öğrenci uzun süredir üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyordu. YÖK Başkanı Yekta Saraç geçtiğimiz günlerde okulların açılacağı tarih hakkında açıklamalarda bulundu. 29 Ağustos tarihinde üniversite kayıtlarının başlayacak olmasından dolayı okulların başlama tarihi sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılır? YÖK son dakika! Hangi üniversiteler online olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 25.08.2020 15:52Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 15:58