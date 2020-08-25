Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılır? YÖK son dakika! Hangi üniversiteler online olacak? 2020-2021...

Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılır? Hangi üniversiteler online olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alan üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı geldi. YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın yaptığı açıklamada üniversitelerin açılış tarihi merak edildi. Öğrenciler hangi üniversitelerin online eğitim vereceğini merak ediyor. Peki, Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılır? Hangi üniversiteler online olacak? 2020-2021...