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Haberler Galeri Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılır? YÖK son dakika! Hangi üniversiteler online olacak? 2020-2021...

Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılır? YÖK son dakika! Hangi üniversiteler online olacak? 2020-2021...

Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılır? Milyonlarca öğrenci uzun süredir üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyordu. YÖK Başkanı Yekta Saraç geçtiğimiz günlerde okulların açılacağı tarih hakkında açıklamalarda bulundu. 29 Ağustos tarihinde üniversite kayıtlarının başlayacak olmasından dolayı okulların başlama tarihi sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılır? YÖK son dakika! Hangi üniversiteler online olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 25.08.2020 15:52 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 15:58
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Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılır? YÖK son dakika! Hangi üniversiteler online olacak? 2020-2021...

Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılır? Hangi üniversiteler online olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alan üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı geldi. YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın yaptığı açıklamada üniversitelerin açılış tarihi merak edildi. Öğrenciler hangi üniversitelerin online eğitim vereceğini merak ediyor. Peki, Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılır? Hangi üniversiteler online olacak? 2020-2021...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılır? YÖK son dakika! Hangi üniversiteler online olacak? 2020-2021...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerden ve velilerden sıklıkla üniversitelerdeki yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin sorular aldıklarını belirtti.

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Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılır? YÖK son dakika! Hangi üniversiteler online olacak? 2020-2021...

"YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." ifadesini kullanan Saraç, şunları kaydetti:"Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık.

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Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılır? YÖK son dakika! Hangi üniversiteler online olacak? 2020-2021...

Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit) hayırlı olmasını diliyoruz."

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Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılır? YÖK son dakika! Hangi üniversiteler online olacak? 2020-2021...

Saraç, karar süreçlerinde en fazla dikkat ettikleri hususun aileler tarafından kendilerine emanet edilen öğrenciler başta olmak üzere bütün akademik ve idari personelin sağlığı olduğunu vurguladı.