25 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KPSS 2020 sınav yerleri belli oldu mu? KPSS sınav yerleri ne zaman, ayın kaçında açıklanır?

KPSS 2020 sınav yerleri belli oldu mu? KPSS sınav yerleri ne zaman, ayın kaçında açıklanır?

KPSS 2020 sınav yerleri belli oldu mu? Kısa süre sonra KPSS lisans sınavlarına katılacak adaylar sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Sınava girecek adaylar son dakika açıklamasının ardından ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreleriyle giriş belgelerini alabilecek. Peki, KPSS 2020 sınav yerleri belli oldu mu? KPSS sınav yerleri ne zaman, ayın kaçında açıklanır? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 25.08.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 18:01
  • 1
  • 10
KPSS 2020 sınav yerleri belli oldu mu? KPSS sınav yerleri ne zaman, ayın kaçında açıklanır?

KPSS 2020 sınav yerleri belli oldu mu? KPSS sınav yerleri ne zaman, ayın kaçında açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunu adaylar KPSS sınavında ter dökecek. Koronavirüs sürecinde ertelenen sınav Eylül ayı içerisinde yapılacak. Sınav yerleri duyurulduğunda ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bilgilere ulaşılabilecek. Peki, KPSS 2020 sınav yerleri belli oldu mu? KPSS sınav yerleri ne zaman, ayın kaçında açıklanır? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
KPSS 2020 sınav yerleri belli oldu mu? KPSS sınav yerleri ne zaman, ayın kaçında açıklanır?

KPSS LİSANS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sınavı giriş yerleri için bekleyiş sürerken ÖSYM resmi sitesi üzerinden bu belgeleri sınavın düzenleneceği tarihe 10 gün kadar önce adayların erişimine açıyor. Bu kapsamda belgelerin kısa zaman içerisinde erişime açılması bekleniyor…

  • 3
  • 10
KPSS 2020 sınav yerleri belli oldu mu? KPSS sınav yerleri ne zaman, ayın kaçında açıklanır?

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu Kurum ve kuruluşlarında hizmet vermek isteyen vatandaşların katılım sağladığı KPSS sınavı bilindiği üzere 6 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumu sonrası 12-13 Eylül tarihinde ise Alan bilgisi testi gerçekleşecek.

  • 4
  • 10
KPSS 2020 sınav yerleri belli oldu mu? KPSS sınav yerleri ne zaman, ayın kaçında açıklanır?

Bu kapsamda KPSS lisans sınav giriş yerlerinin en geç 27 Temmuz 2020 tarihleri aralığında açıklanması bekleniyor.

ÖSYM İLE SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

  • 5
  • 10
KPSS 2020 sınav yerleri belli oldu mu? KPSS sınav yerleri ne zaman, ayın kaçında açıklanır?

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek

KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak.

Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de,

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.