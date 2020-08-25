KPSS 2020 sınav yerleri belli oldu mu? KPSS sınav yerleri ne zaman, ayın kaçında açıklanır?

KPSS 2020 sınav yerleri belli oldu mu? Kısa süre sonra KPSS lisans sınavlarına katılacak adaylar sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Sınava girecek adaylar son dakika açıklamasının ardından ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreleriyle giriş belgelerini alabilecek. Peki, KPSS 2020 sınav yerleri belli oldu mu? KPSS sınav yerleri ne zaman, ayın kaçında açıklanır? Merak edilen detaylar haberimizde...