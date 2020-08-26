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Üniversiteler 2020 ne zaman açılacak? YÖK son dakika duyurusu! Uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler hangileri? Online...
Üniversiteler 2020 ne zaman açılacak? YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Üniversiteye yerleşme hakkı kazanan adaylar 29 Ağustos tarihinde kayıt yapmaya başlayacak. Öğrenciler YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılacak son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. "Üniversiteler ne zaman açılacak" sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Üniversiteler 2020 ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler hangileri? Online...
Giriş Tarihi: 26.08.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 16:24
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