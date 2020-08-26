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Haberler Galeri Üniversiteler 2020 ne zaman açılacak? YÖK son dakika duyurusu! Uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler hangileri? Online...

Üniversiteler 2020 ne zaman açılacak? YÖK son dakika duyurusu! Uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler hangileri? Online...

Üniversiteler 2020 ne zaman açılacak? YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Üniversiteye yerleşme hakkı kazanan adaylar 29 Ağustos tarihinde kayıt yapmaya başlayacak. Öğrenciler YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılacak son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. "Üniversiteler ne zaman açılacak" sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Üniversiteler 2020 ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler hangileri? Online...

Giriş Tarihi: 26.08.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 16:24
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Üniversiteler 2020 ne zaman açılacak? YÖK son dakika duyurusu! Uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler hangileri? Online...

Üniversiteler 2020 ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversite açılma tarihini merak ediyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim verecek üniversitelerin listesini merak ediyor. Peki, Üniversiteler 2020 ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler hangileri? Online...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üniversiteler 2020 ne zaman açılacak? YÖK son dakika duyurusu! Uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler hangileri? Online...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerden ve velilerden sıklıkla üniversitelerdeki yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin sorular aldıklarını belirtti.

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Üniversiteler 2020 ne zaman açılacak? YÖK son dakika duyurusu! Uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler hangileri? Online...

"YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." ifadesini kullanan Saraç, şunları kaydetti:"Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık.

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Üniversiteler 2020 ne zaman açılacak? YÖK son dakika duyurusu! Uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler hangileri? Online...

Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit) hayırlı olmasını diliyoruz."

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Üniversiteler 2020 ne zaman açılacak? YÖK son dakika duyurusu! Uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler hangileri? Online...

Saraç, karar süreçlerinde en fazla dikkat ettikleri hususun aileler tarafından kendilerine emanet edilen öğrenciler başta olmak üzere bütün akademik ve idari personelin sağlığı olduğunu vurguladı.