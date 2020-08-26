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James Jeffrey İstanbul'da Suriyeli muhaliflerle bir araya geldi
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey İstanbul'da. Jeffrey, Suriye'deki muhalif liderlerle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından akşam saatlerinde Ankara'ya geçecek olan Jeffrey burada kritik görüşmeler yapacak. James Jeffrey'in Ankara'da da bir dizi temaslarda ve resmi ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 26.08.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 16:17
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