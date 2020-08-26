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James Jeffrey İstanbul'da Suriyeli muhaliflerle bir araya geldi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey İstanbul'da. Jeffrey, Suriye'deki muhalif liderlerle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından akşam saatlerinde Ankara'ya geçecek olan Jeffrey burada kritik görüşmeler yapacak. James Jeffrey'in Ankara'da da bir dizi temaslarda ve resmi ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 26.08.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 16:17
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James Jeffrey İstanbul'da Suriyeli muhaliflerle bir araya geldi

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

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James Jeffrey İstanbul'da Suriyeli muhaliflerle bir araya geldi

Jeffrey, Beşiktaş'ta bulunan otelde yaklaşık bir saat önce Suriyeli muhalif gruplardan biri ile görüştü.

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James Jeffrey İstanbul'da Suriyeli muhaliflerle bir araya geldi

Grubun ayrıldığı sırada otele James Jeffrey ile görüşmek üzere Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Nasır El Hariri'nin de aralarında olduğu başka bir heyet daha geldi. Jeffrey'in akşam saatlerinde Ankara'ya gitmesi bekleniyor.

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James Jeffrey İstanbul'da Suriyeli muhaliflerle bir araya geldi

James Jeffrey'in Ankara'da da bir dizi temaslarda ve resmi ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi.

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James Jeffrey İstanbul'da Suriyeli muhaliflerle bir araya geldi