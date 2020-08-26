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Haberler Galeri KPSS 2020 sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS ertelenecek mi, iptal mi olacak? KPSS son dakikalar...

KPSS 2020 sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS ertelenecek mi, iptal mi olacak? KPSS son dakikalar...

KPSS 2020 sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS lisans sınavı 6 Eylül tarihinde yapılacak. Adaylar sınava kısa süre kalmasının ardından sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Sosyal medyada KPSS sınavının erteleneceği iddiası gündeme geliyor. 6-12-13 ve 20 Eylül'de gerçekleştirilecek KPSS oturumlarına katılacak adaylar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, KPSS 2020 sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS ertelenecek mi, iptal mi olacak? KPSS son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 26.08.2020 17:45 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 17:51
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KPSS 2020 sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS ertelenecek mi, iptal mi olacak? KPSS son dakikalar...

KPSS 2020 sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS ertelenecek mi, iptal mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamuda personel olarak çalışmak isteyenlerin ter dökeceği KPSS lisans sınavı için geri sayım sürüyor. 6 Eylül'de gerçekleştirilecek KPSS sınavı için son hazırlıklar tamamlanıyor. Adaylar sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, KPSS 2020 sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS ertelenecek mi, iptal mi olacak? KPSS son dakikalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS 2020 sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS ertelenecek mi, iptal mi olacak? KPSS son dakikalar...

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 KPSS lisans Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan bir hafta 10 gün kadar önce adayların erişimine açılması bekleniyor. Bu bağlamda KPSS sınav giriş belgelerinin en erken 27 Ağustos tarihinde erişime açılması ön görülüyor.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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KPSS 2020 sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS ertelenecek mi, iptal mi olacak? KPSS son dakikalar...

KPSS ERTELENECEK Mİ?

KPSS oturumları ÖSYM tarafından berlirlenen tarihlerde yapılacak. Şu anda sınavların ertelenmesi konusunda bir açıklama yapılmadı.

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KPSS 2020 sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS ertelenecek mi, iptal mi olacak? KPSS son dakikalar...

KPSS LİSANS VE ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, KPSS sınavları şu tarihlerde yapılacak:

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 6 Eylül 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

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KPSS 2020 sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS ertelenecek mi, iptal mi olacak? KPSS son dakikalar...

2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020

Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020

Sınav: 15 Ekim 2020

Sonuç: 26 Kasım 2020