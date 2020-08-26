KPSS 2020 sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS ertelenecek mi, iptal mi olacak? KPSS son dakikalar...

KPSS 2020 sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS lisans sınavı 6 Eylül tarihinde yapılacak. Adaylar sınava kısa süre kalmasının ardından sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Sosyal medyada KPSS sınavının erteleneceği iddiası gündeme geliyor. 6-12-13 ve 20 Eylül'de gerçekleştirilecek KPSS oturumlarına katılacak adaylar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, KPSS 2020 sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS ertelenecek mi, iptal mi olacak? KPSS son gelişmeler...