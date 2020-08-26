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Haberler Galeri Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılacak? ÖSYM son dakika gelişmeler! 2020-2021 Üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak?

Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılacak? ÖSYM son dakika gelişmeler! 2020-2021 Üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak?

Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılacak? YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin açılış tarihi yeniden gündeme geliyor. Yerleştirme sonuçlarında kazanan adaylar kayıtlarını 29 Ağustos'tan itibaren yapmaya başlayacak. YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılacak son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Milyonlarca öğrenci okulların başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılacak? Üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak? ÖSYM son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 26.08.2020 22:18 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 22:23
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Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılacak? ÖSYM son dakika gelişmeler! 2020-2021 Üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak?
Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılacak? ÖSYM son dakika gelişmeler! 2020-2021 Üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak?

Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılacak? 2020-2021 Üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM son dakika açıklamasıyla YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Adaylar bir yandan kayıt heyecanı yaşarken, gözler yeniden üniversitelerin açılış tarihine çevrildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde tarih hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılacak? 2020-2021 Üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak? Son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılacak? ÖSYM son dakika gelişmeler! 2020-2021 Üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak?
Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılacak? ÖSYM son dakika gelişmeler! 2020-2021 Üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerden ve velilerden sıklıkla üniversitelerdeki yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin sorular aldıklarını belirtti.

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Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılacak? ÖSYM son dakika gelişmeler! 2020-2021 Üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak?
Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılacak? ÖSYM son dakika gelişmeler! 2020-2021 Üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak?

"YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." ifadesini kullanan Saraç, şunları kaydetti:"Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit) hayırlı olmasını diliyoruz."

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Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılacak? ÖSYM son dakika gelişmeler! 2020-2021 Üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak?
Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılacak? ÖSYM son dakika gelişmeler! 2020-2021 Üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak?

Saraç, karar süreçlerinde en fazla dikkat ettikleri hususun aileler tarafından kendilerine emanet edilen öğrenciler başta olmak üzere bütün akademik ve idari personelin sağlığı olduğunu vurguladı.

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Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılacak? ÖSYM son dakika gelişmeler! 2020-2021 Üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak?
Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılacak? ÖSYM son dakika gelişmeler! 2020-2021 Üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak?

YÖK'TEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin olarak YÖK'ün internet sitesinden yapılan duyuruda da Kurulun, ilk vakanın tespit edildiği günden itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yakından izlediği belirtildi.
Açıklamada, mart ayından itibaren gerekli tedbirler alınarak hızlı ve dinamik süreçler yürütüldüğü ancak tüm dünyada 20 milyondan fazla kişinin enfekte olduğu, 700 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği küresel salgının yükseköğretimi de etkilemeye devam ettiği ve uzun vadeli yeni önlemlere ihtiyaç duyulduğu bildirildi.