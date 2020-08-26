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Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılacak? ÖSYM son dakika gelişmeler! 2020-2021 Üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak?
Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılacak? YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin açılış tarihi yeniden gündeme geliyor. Yerleştirme sonuçlarında kazanan adaylar kayıtlarını 29 Ağustos'tan itibaren yapmaya başlayacak. YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılacak son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Milyonlarca öğrenci okulların başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılacak? Üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak? ÖSYM son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 26.08.2020 22:18 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 22:23
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Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılacak? ÖSYM son dakika gelişmeler! 2020-2021 Üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak?
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Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılacak? ÖSYM son dakika gelişmeler! 2020-2021 Üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak?
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Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılacak? ÖSYM son dakika gelişmeler! 2020-2021 Üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak?
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Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılacak? ÖSYM son dakika gelişmeler! 2020-2021 Üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak?
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Üniversiteler 1 Ekim'de mi açılacak? ÖSYM son dakika gelişmeler! 2020-2021 Üniversiteler online, uzaktan eğitim mi olacak?