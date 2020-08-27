ANA SAYFA
Son dakika: Üniversite ek tercihler ne zaman? 2020-2021 YKS ek kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?
Son dakika... YKS ek tercihler ne zaman? 2020 üniversite boş kontenjan ve taban puanlar belli oldu mu? Heyecanla beklenen YKS tercih sonuçları dün açıklandı. Tercih sonuçlarının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih alınacak. Ek tercih yapacak olan öğrenciler ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi beklemeye başladı. Peki, üniversite ek tercihler ne zaman? 2020-2021 YKS ek kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 27.08.2020 09:02 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 09:08
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13