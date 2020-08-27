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Haberler Galeri Son dakika: Üniversite ek tercihler ne zaman? 2020-2021 YKS ek kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

Son dakika: Üniversite ek tercihler ne zaman? 2020-2021 YKS ek kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

Son dakika... YKS ek tercihler ne zaman? 2020 üniversite boş kontenjan ve taban puanlar belli oldu mu? Heyecanla beklenen YKS tercih sonuçları dün açıklandı. Tercih sonuçlarının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih alınacak. Ek tercih yapacak olan öğrenciler ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi beklemeye başladı. Peki, üniversite ek tercihler ne zaman? 2020-2021 YKS ek kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.08.2020 09:02 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 09:08
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Son dakika: Üniversite ek tercihler ne zaman? 2020-2021 YKS ek kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

Son dakika haberi... YKS ek tercihler ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemi üniversite yerleştirmeleri tamamlandı. Bu sonuca göre herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen öğrenciler ek tercih yapacak. ÖSYM'nin belirlediği takvimde gerçekleştirilecek YKS ek tercihlerin detayları araştırılmaya başlandı. Boş kontenjanlar ve tabna puan bilgileri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Peki, üniversite ek tercihler ne zaman? 2020-2021 YKS ek kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Üniversite ek tercihler ne zaman? 2020-2021 YKS ek kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Tercih kılavuzu ile birlikte ek tercihlerin başlayacağı tarih de belli olacak.

Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 6 Ağustos'ta açıklanmış ek yerleştirme ise 5-11 Eylül'de alınmıştı. Buna göre, 2020 YKS ek yerleştirme için tercih işlemlerinin eylül ayının son haftalarında başlaması bekleniyor.

Ek yerleştirme kılavuzu açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: Üniversite ek tercihler ne zaman? 2020-2021 YKS ek kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

ÜNİVERSİTE EK KONTENJANLAR, TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

2020 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı.

Tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

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Son dakika: Üniversite ek tercihler ne zaman? 2020-2021 YKS ek kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

838 BİN 221 KONTENJANIN 781 BİN 165'İNE YERLEŞTİRME YAPILDI

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.

Rapora göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı.

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.

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Son dakika: Üniversite ek tercihler ne zaman? 2020-2021 YKS ek kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göreyapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar,ek yerleştirme için başvuramayacaktır.