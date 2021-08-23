Üniversite yerleştirmeleri bu hafta sonuçlanır mı? 2021 YKS TYT tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirmeleri için uygulanan YKS'nin sonuçlanması ile birlikte öğrenciler puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Yüz yüze eğitime başlayacak üniversitelerde akademik takvim belirlenirken, bu gelişmeler ile tercih sonuçları için heyecan daha da arttı. Peki, üniversite yerleştirmeleri bu hafta sonuçlanır mı? 2021 YKS TYT tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...