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Üniversite yerleştirmeleri bu hafta sonuçlanır mı? 2021 YKS TYT tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirmeleri için uygulanan YKS'nin sonuçlanması ile birlikte öğrenciler puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Yüz yüze eğitime başlayacak üniversitelerde akademik takvim belirlenirken, bu gelişmeler ile tercih sonuçları için heyecan daha da arttı. Peki, üniversite yerleştirmeleri bu hafta sonuçlanır mı? 2021 YKS TYT tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 23.08.2021 18:01 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 13:47
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Üniversite yerleştirmeleri bu hafta sonuçlanır mı? 2021 YKS TYT tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında gerçekleştirilen üniversite yerleştirmeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2021 YKS puanlarına göre 05-20 Ağustos tarihleri arasında tercih yapan öğrenciler sonuçlara kilitlendi. Öte yandan barajı geçemeyen öğrenciler için bu seneye özel baraj puanı 140'a çekildi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılacağı açıklandı. Peki, üniversite yerleştirmeleri bu hafta sonuçlanır mı? 2021 YKS TYT tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üniversite yerleştirmeleri bu hafta sonuçlanır mı? 2021 YKS TYT tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak, üniversite kayıtlarının eylül ayının ilk haftası yapılacak olması nedeniyle, tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Üniversite yerleştirmeleri bu hafta sonuçlanır mı? 2021 YKS TYT tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRMELERİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

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Üniversite yerleştirmeleri bu hafta sonuçlanır mı? 2021 YKS TYT tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

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Üniversite yerleştirmeleri bu hafta sonuçlanır mı? 2021 YKS TYT tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.