25 Ağustos 2021, Çarşamba
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İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2.005 işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları nelerdir?
DSİ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İŞKUR aracılığıyla DSİ'ye yapılacak 2.005 işçi alımı için süreç başladı. Belirlenen kadrolarda görev almak isteyen vatandaşlar, başvuru şartları ve başvuru sürecine ilişkin detayları araştııryor. DSİ işçi alımına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2.005 işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları nelerdir? İşte 2021 DSİ işçi alımı ile ilgili her şey...
Giriş Tarihi: 23.08.2021 16:03
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