İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, İŞKUR aracılığıyla DSİ'nin Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2.005 işçi alımı yapılacak. Bu kapsamda başvuru süreci İŞKUR üzerinden yürütülecek. İşçi alımı süreci, yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav olarak yapılacak. Bu adaylar kura sonucuna göre belirlenecek. Peki, İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2.005 işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...