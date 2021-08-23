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Haberler Galeri İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2.005 işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2.005 işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları nelerdir?

DSİ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İŞKUR aracılığıyla DSİ'ye yapılacak 2.005 işçi alımı için süreç başladı. Belirlenen kadrolarda görev almak isteyen vatandaşlar, başvuru şartları ve başvuru sürecine ilişkin detayları araştııryor. DSİ işçi alımına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2.005 işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları nelerdir? İşte 2021 DSİ işçi alımı ile ilgili her şey...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.08.2021 16:03
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İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2.005 işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, İŞKUR aracılığıyla DSİ'nin Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2.005 işçi alımı yapılacak. Bu kapsamda başvuru süreci İŞKUR üzerinden yürütülecek. İşçi alımı süreci, yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav olarak yapılacak. Bu adaylar kura sonucuna göre belirlenecek. Peki, İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2.005 işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2.005 işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

DSİ işçi alımı için başvurular 23-27 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru yapabilmek için İŞKUR'a kayıtlı olmanız gerekiyor.

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2.005 işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları nelerdir?

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuruların tamamlanmasının ardından seçilecek sınava katılacak adayları belirlemek için kura çekimi yapılacak. Kura yeri ve tarihi ilgili Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.

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İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2.005 işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları nelerdir?

4 AY DENEME SÜRESİ

İşçi alımı yapılacak tüm pozisyonların deneme süresi dört ay olarak belirlendi. Kabul edilen işçilerin arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacak olup neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecek.

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İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2.005 işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları nelerdir?

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Yayımlanan duyuruya göre kadro dağılımı şu şekilde:

Operatör, Şoför, (Ağır vasıta), Bakımcı Yağcı, Ambar İşçisi, Usta, Akaryakıtçı, Sondaj işçisi, Kompresör Operatörü, Vinç operatörü, Laborant, Laborant Yardımcısı, Topoğraf, Hidrolog, Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Teknisyen, Bekçi.