25 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Son durum...

2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Son durum...

ÖSYM sınav takvimi 2022 belli oldu mu? Bu sene gerçekleştirilen merkezi sınavlara katılamayan adaylar, gelecek yıl başvurmak istedikleri sınavların tarihlerini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlara hazırlanan adaylar belirli şartları taşımaları halinde sınavlara katılabilecek. Yeni yıla girmemize dört ay kala sınav takvimi için araştırmalar hızlandı. Peki, 2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.08.2021 18:31 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 18:31
  • 1
  • 13
2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Son durum...

2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS, DGS, KPSS gibi birçok kalem altında merkezi sınavlar gerçekleştiriliyor. Yeni yılda bu sınavlara katılmak isteyen adaylar başvuruların hangi tarihte alınacağını araştırıyor. Öte yandan sınav takvimi de en çok merak edilenler arasında. Peki, 2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Son durum...

2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği 2022 ÖSYM sınav takvimi henüz açıklanmadı. Bu yıla ilişkin sınav takvimi, geçyiğimiz yılın sonlarına doğru erişime açılmıştı. Buna göre, 2022 ÖSYM sınav takviminin de kasım-aralık gibi yayımlanması bekleniyor.

2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN...

İşte sınavlar hakkında bilgiler;

  • 3
  • 13
2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Son durum...

YKS HAKKINDA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

  • 4
  • 13
2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Son durum...

I. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder. Testin amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. Adaylar tercih yapabilmek için TYT'de en az 150 puan almak zorundadır. 150 puanın altında kalanlar tercih yapamazken 180 puan (2020 için 170) ve üzeri alanlar ise lisans bölümlerini tercih edebilecektir. Buna ek olarak TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl geçerlidir. Sınavın süresi 135 dakikadır.

  • 5
  • 13
2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Son durum...

II. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Sorular dört yıllık lise müfredatından gelmektedir. Adaylar TYT sonrasında AYT'ye girmek zorunda değildir. Fakat genel olarak 4 yıl eğitimli üniversiteler, TYT (%40) + AYT (%60) puan toplamları ile aldığı için bu sınava girilmesi gerekmektedir. Sınavın süresi 180 dakikadır.