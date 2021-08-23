25 Ağustos 2021, Çarşamba
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2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Son durum...
ÖSYM sınav takvimi 2022 belli oldu mu? Bu sene gerçekleştirilen merkezi sınavlara katılamayan adaylar, gelecek yıl başvurmak istedikleri sınavların tarihlerini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlara hazırlanan adaylar belirli şartları taşımaları halinde sınavlara katılabilecek. Yeni yıla girmemize dört ay kala sınav takvimi için araştırmalar hızlandı. Peki, 2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 23.08.2021 18:31 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 18:31
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