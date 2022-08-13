Üniversite yerleştirme sonuçları için dikkat çeken tarih! 2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Üniversite yerleştirme sonuçları için o tarih ön plana çıkıyor. 2022-YKS sonuçlarına göre 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yükseköğrenim programlarına tercih yapan öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını iple çekmeye başladı. ÖSYM tarafından duyurulacak YKS tercih sonuçları hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? 2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...