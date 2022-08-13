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Haberler Galeri Üniversite yerleştirme sonuçları için dikkat çeken tarih! 2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Üniversite yerleştirme sonuçları için dikkat çeken tarih! 2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Üniversite yerleştirme sonuçları için o tarih ön plana çıkıyor. 2022-YKS sonuçlarına göre 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yükseköğrenim programlarına tercih yapan öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını iple çekmeye başladı. ÖSYM tarafından duyurulacak YKS tercih sonuçları hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? 2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.08.2022 14:56
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Üniversite yerleştirme sonuçları için dikkat çeken tarih! 2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM tarafından yükseköğrenim programlarına öğrenci yerleştirmeleri devam ediyor. YKS'den kazandıkları puanlara göre tercih yapan öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. 2022 üniversite yerleştirme sonuçları için o tarih dikkat çekiyor. Peki, üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? 2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üniversite yerleştirme sonuçları için dikkat çeken tarih! 2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının kesin olarak hangi tarihte açıklanacağı bilinmese de, geçen yıl yerleştirme takvimine baktığımızda o tarih ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz yıl tercih başvuruları 5-20 Ağustos'ta alınmış yerleştirme sonuçları ise 31 Ağustos'ta yani 11 gün sonra erişime açılmıştı. Bu tarihler dikkate alındığında, 2022 YKS tercih sonuçlarının 16 Ağustos Salı günü açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, ÖSYM'den gelecek açıklamaları takip etmekte fayda var.

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Üniversite yerleştirme sonuçları için dikkat çeken tarih! 2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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Üniversite yerleştirme sonuçları için dikkat çeken tarih! 2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

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Üniversite yerleştirme sonuçları için dikkat çeken tarih! 2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.