DGS tercih takvimi belli oldu mu? 2022 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları!

DGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 DGS sonuçları açıklandı. DGS sonuçlarının erişime açılması ile birlikte öğrencileri tercih heyecanı sardı. Lisans programlarına geçiş yapabilmek için sınava katılan adaylar şimdi de tercih sürecini beklemeye başladı. Peki, DGS tercih takvimi belli oldu mu? 2022 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 13.08.2022 16:23 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 16:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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