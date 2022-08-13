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Haberler Galeri DGS tercih takvimi belli oldu mu? 2022 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları!

DGS tercih takvimi belli oldu mu? 2022 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları!

DGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 DGS sonuçları açıklandı. DGS sonuçlarının erişime açılması ile birlikte öğrencileri tercih heyecanı sardı. Lisans programlarına geçiş yapabilmek için sınava katılan adaylar şimdi de tercih sürecini beklemeye başladı. Peki, DGS tercih takvimi belli oldu mu? 2022 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.08.2022 16:23 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 16:23
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DGS tercih takvimi belli oldu mu? 2022 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları!

DGS tercih takvimi belli oldu mu? 2022 DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklandı. 2022 DGS sınav sonuçlarına göre tercih yapacak olan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekliyor. 2022 DGS tercih kılavuzu ile birlikte tercih süreci belirlenecek. Sonuçlarını öğrenen adaylar tercihlerin başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, DGS tercih takvimi belli oldu mu? 2022 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DGS tercih takvimi belli oldu mu? 2022 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları!

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, YKS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından DGS tercih takvimi duyurulacak. ÖSYM tarafından DGS tercih takvimi açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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DGS tercih takvimi belli oldu mu? 2022 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları!

2022 DGS KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI

2022 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve taban puanları da belli olmadı. ÖSYM tarafından tercih sürecinde yayımlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak. DGS tercih kılavuzu yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

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DGS tercih takvimi belli oldu mu? 2022 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları!

DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN...

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DGS tercih takvimi belli oldu mu? 2022 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları!

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecekler.