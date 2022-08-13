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Haberler Galeri AK Parti'nin Türk siyasetindeki 21 yılı! Başkan Erdoğan'dan 84 milyona mektup | 2023 vurgusu

AK Parti'nin Türk siyasetindeki 21 yılı! Başkan Erdoğan'dan 84 milyona mektup | 2023 vurgusu

Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasetine giren AK Parti, çeşitli engellemelere rağmen yaptığı reformlarla ve girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla parti kurucularına ve partililere mektup gönderdi. Başkan Erdoğan, "Kuruluşundan beri sandıktan 15 defa birinci çıkan AK Parti'yi, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde yeniden zafere ulaştırmakta kararlıyız." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 13.08.2022 13:19 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 13:40
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AK Parti’nin Türk siyasetindeki 21 yılı! Başkan Erdoğan’dan 84 milyona mektup | 2023 vurgusu

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" Türkiye'nin 39. partisi olarak "Adalet ve Kalkınma Partisi - AK Parti" adıyla Türk siyaset tarihinde 21 yıl önce yerini aldı.

İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliğine parti kuruluşuna ait dilekçenin 14 Ağustos 2001'de verilmesiyle başlayan AK Parti döneminin ilk işaretleri, kurucu üyeler ve partiyi destekleyen bağımsız milletvekillerinin katılımıyla Ankara'da düzenlenen programda verildi.

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AK Parti’nin Türk siyasetindeki 21 yılı! Başkan Erdoğan’dan 84 milyona mektup | 2023 vurgusu

Partinin kurucu üyelerinden Erdoğan, buradaki konuşmasında partinin temel ilkelerini anlatarak, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." ifadesini kullanmıştı.

Kuruluş işlemlerinin ardından 16 Ağustos'taki AK Parti Kurucular Kurulu toplantısında Erdoğan, oy birliğiyle genel başkan seçildi.

Böylece AK Parti'nin, içerisinden 4 başbakan ve 2 cumhurbaşkanı çıkarmayı başardığı siyaset yolculuğu başlamış oldu.

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AK Parti’nin Türk siyasetindeki 21 yılı! Başkan Erdoğan’dan 84 milyona mektup | 2023 vurgusu

İLK SEÇİM İLK BAŞARI

Kurulduğu dönemde tüm muhalefet partileri gibi AK Parti de erken seçim isteyen tarafta yer aldı.

AK Parti, 3 Kasım 2002'deki ilk seçim sınavından yüzde 34,28'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı ve tek başına iktidar oldu.

12 Aralık 1997'de Siirt'te okuduğu Ziya Gökalp'in Asker Duası şiiri nedeniyle 1999 yılında 10 ay hapse mahkum edildiği için siyasi yasaklı olan Genel Başkan Erdoğan ise başbakan olamadı.

Erdoğan'ın giremediği seçimin sonucunda Abdullah Gül başkanlığında 58. Cumhuriyet Hükümeti kuruldu.

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AK Parti’nin Türk siyasetindeki 21 yılı! Başkan Erdoğan’dan 84 milyona mektup | 2023 vurgusu

SİYASET YOLU AÇILDI

Genel Başkan Erdoğan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 312. maddesinde yapılan değişiklikle siyasi yasağının kalkmasının ardından, 8 Mart 2003'te Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili olarak TBMM'ye adımını attı.

Gül başkanlığındaki 58. Hükümetin istifasının ardından 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in hükümeti kurma görevini verdiği Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mart'ta 59. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni kurarak başbakanlık koltuğuna oturdu.

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AK Parti’nin Türk siyasetindeki 21 yılı! Başkan Erdoğan’dan 84 milyona mektup | 2023 vurgusu

YENİ SEÇİMLER YENİ BAŞARILAR

AK Parti, Erdoğan'ın hükümeti kurmasının ardından ilk sınavını 2004 mahalli idareler seçimlerinde verdi.

AK Parti aldığı yüzde 41,7'lik oy oranıyla sandıktan birinci parti çıktı ve böylece 11'i büyükşehir olmak üzere 1950 belediyeyi kazandı.

2007'deki genel seçimlerde ise yüzde 46,58'lik oy oranına ulaşarak, tek başına iktidarını sürdüren AK Parti, 2009'da yapılan yerel seçimlerde de yine en fazla oyu aldı.