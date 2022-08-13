AK Parti'nin Türk siyasetindeki 21 yılı! Başkan Erdoğan'dan 84 milyona mektup | 2023 vurgusu

Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasetine giren AK Parti, çeşitli engellemelere rağmen yaptığı reformlarla ve girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla parti kurucularına ve partililere mektup gönderdi. Başkan Erdoğan, "Kuruluşundan beri sandıktan 15 defa birinci çıkan AK Parti'yi, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde yeniden zafere ulaştırmakta kararlıyız." ifadesini kullandı.