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17 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR işçi alımı kura çekimi canlı izle: 17 Mart Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR işçi alımı kura çekimi canlı izle: 17 Mart Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR aracılığıyla Adalet Bakanlığı'na yapılacak 1287 temizlik görevlisi alımı için başvurular tamamlandı. İlana başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde kura sonuçlarını bekliyor. Yayımlanan takvime göre kura işlemleri bugün gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR işçi alımı kura çekimi canlı nasıl izlenir? 17 Mart Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 17.03.2021 09:01
Adalet Bakanlığı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1287 temizlik görevlisi alımı yapılacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura sonuçlarına çevrildi. Kura çekimi ve sözlü sınav ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, İŞKUR işçi alımı kura çekimi canlı nasıl izlenir? 17 Mart Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ADALET BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?
Adalet Bakanlığı'na yapılacak temizlik işçisi alımı için İŞKUR tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından 17 Mart 2021 tarihinde saat 11:00'da Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Pandemi nedeniyle adaylar kura çekimine katılamayacaklar. Kura çekimi Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN... SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
Adalet komisyonlarınca yapılacak inceleme neticesinde kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylardan şartları taşımayanların yerine yedek adaylardan kura sırasına göre şartları taşıyan adaylar eklenerek açık iş sayısının 4 (dört) katı aday belirlenmek suretiyle sözlü sınava katılacaklara ilişkin nihai liste oluşturulacaktır.
Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste, sözlü sınav yeri ve tarihi sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarının internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
Sınav kurulu başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında 50 puan, hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerileri alanında 50 puan üzerinden olmak üzere toplam yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Verilen puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, en az altmış (60) puan alınması gerekmektedir.
Başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınm ak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve yeteri kadar yedek aday belirlenecektir.